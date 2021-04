Fieldlab: ‘Eerste bevindingen testevenementen bemoedigend’

Beeld ANP

Voetbalwedstijden, theatervoorstellingen, congressen. Er is de afgelopen tijd flink getest met grote evenementen. Het doel: onderzoeken hoe tijdens de coronapandemie tóch evenementen georganiseerd kunnen worden. Wie deelneemt, moet een negatieve test hebben.

De eerste resultaten zijn bemoedigend, zegt het Fieldlab onderzoeksteam. Het besmettingsrisico bij de twee eerste Fieldlabs was ongeveer net zo groot als thuis. Het gaat daarbij om het Back to Live Congres op 15 februari en de theatervoorstelling van Guido Weijers op 20 februari, beide in het Beatrix Theater in Utrecht.

Type I-evenementen

Dit zijn zogenaamde Type I-evenementen: events die in een indoorlocatie plaatsvinden, waar het publiek zich rustig gedraagt en het gebeuren vooral op één vaste plek beleeft. Uit de twee experimenten bleek dat vooral een corona-toegangstest veel impact heeft op de coronabesmettingen. Daarnaast spelen onder meer de logistiek van het evenement en adequate ventilatie een rol.

Volgens Fieldlab Evenementen kunnen dit soort evenementen zo snel mogelijk weer georganiseerd worden, ook bij een hoge besmettingsgraad. Daarbij dient wel te worden voldaan aan een aantal maatregelen. Zo moet de sneltest gedaan worden op een decentrale plaats dicht bij huis en maximaal 24 uur voor het einde van het evenement. Daarnaast moet er voor toegang gecontroleerd worden of bezoekers een negatief testresultaat hebben. Ook mag maximaal 50 procent van de capaciteit van de locatie gebruikt worden.

Daarbij is het wel toegestaan de maatregel die anderhalve meter afstand voorschrijft te doorbreken. Verder moeten groepen waar mogelijk van elkaar worden gescheiden en dienen bezoekers als zij zich verplaatsen een mondkapje te dragen.

Weinig risicovolle contacten

Tijdens de Fieldlabs worden diverse aspecten onderzocht. Zo keken de onderzoekers naar het gedrag van bezoekers. Houden die zich aan de instructies? Houden ze het mondkapje indien gevraagd op? Ook bekeken ze in hoeverre het door een goede selectie vooraf te voorkomen is dat besmette mensen naar het evenement komen.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vragen naar klachten en een temperatuurmeting vooraf. Ook werd onderzocht hoeveel contactmomenten er waren, hoe lang die waren en hoeveel afstand mensen hielden. Uit de eerste twee Fieldlabs bleek dat het aantal risicovolle contacten (binnen 1,5 meter, langer dan 15 minuten) relatief beperkt is.

Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, dat door de overheid wordt gesteund. Het kernteam voor het onderzoek bestaat onder meer uit medewerkers van het Fieldlab Evenementen programmateam, het Radboudumc, de TU Delft en onderzoekers van TNO en UTwente en TU Eindhoven.

De onderzoeksresultaten zijn aangeboden aan het kabinet dat op haar beurt het Outbreak Management Team (OMT) advies vraagt uit te brengen naar aanleiding van die resultaten.