Feyenoord kroont zich voor de zestiende keer in de geschiedenis tot landskampioen van Nederland

Feyenoordspeler Santiago Giménez schreeuwt het uit van blijdschap. Hij maakte de 2-0, het werd uiteindelijk 3-0. Beeld Pro Shots / Kay Int Veen

De spelers vielen elkaar juichend in de armen, de technische staf maakte een rondedansje en de wisselspelers stormden het veld in toen de scheidsrechter voor het laatst op zijn fluit had geblazen.

Er was een tijd dat de beleidsbepalers in De Kuip gevangen zaten in een web dat zelf gesponnen was. Om weer echt een rol van betekenis te kunnen spelen, kon eigenlijk alleen een nieuw stadion de club nog redden, was de stellige mening. Dat idee, ook toen het volledig onuitvoerbaar bleek, bleef de club maar in een houdgreep houden. De titel in 2017 zou een incident zijn gezien het gigantische verschil in budget met Ajax en PSV. Dat bleek het ook te zijn, maar het toonde wel aan dat geld alleen niet bepalend was in de eredivisie.

De titel die Feyenoord dit seizoen pakte kan best eens een startsein tot veel meer moois zijn in Rotterdam. Er is namelijk beleid gevoerd in Rotterdam. Algemeen directeur Dennis te Kloese, in de praktijk ook dagelijks technisch directeur, wilde dat het in Rotterdam over voetballen zou gaan en dat gebeurde.

Dat er een streep ging door de nieuwbouwplannen, die zeker ook werden aangejaagd in het Rotterdamse stadhuis, waar de selectie maandag neerstrijkt voor de ongetwijfeld intense huldiging, was voor Te Kloese geen probleem. “Er was geen geld en geen bouwer. En het plan aanpassen, hoe vaak kun je met de kaasschaaf over een plan heen? Wat gaan we doen om te bezuinigen, de doelpalen eruit trekken?” zei Te Kloese al.

Scouting volledig vernieuwd

Nee, in de Kuip gaat het eindelijk vooral over voetbal. In gang gezet door de Deense technisch directeur Frank Arnesen, die de scouting volledig vernieuwde en bij de ingeslapen jeugdopleiding het verouderde gedachtegoed overboord gooide. Maar als er ooit een derde boek van de Deen zou uitkomen waarin hij weer terugkijkt op zijn carrière zal hij vast het aantrekken van Arne Slot als zijn grootste zet in zijn Rotterdamse periode moeten noemen. De jonge trainer (44) kreeg Feyenoord aan het aanvallen, duidelijk veel fitter dan voorheen en koppelde zijn ideeën ook nog eens aan klinkende resultaten.

Het maakte dat in de Kuip voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles eigenlijk iedereen al feest vierde voor arbiter Allard Lindhout überhaupt had laten aftrappen. Lee Towers was er, uiteraard. Er was een enorm spandoek zo groot dat je je af kon vragen hoe zoiets in een korte tijd kan worden gefabriceerd. En er was ‘Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag’ als lijflied. En toen de bal eindelijk rolde, waren er treffers. De eerste van Oussama Idrissi en de tweede van de nieuwe volksheld Santiago Giménez. De Kuip vierde feest, de zestiende landstitel was halverwege de eerste helft al binnen.

Plek in de Champions League

Vervolgens begon het lange wachten. De tweede helft moest uiteraard worden gespeeld, maar niemand achtte de bezoekers uit Deventer in staat om de achterstand nog te weren. Al zag de ploeg van René Hake voor de pauze arbiter Lindhout wel doen alsof zijn neus bloedde toen Bas Kuipers neerging binnen de beruchte lijnen na contact met Marcus Pedersen. Vervolgens kopte Mats Wieffer nog een voorzet bijna achter zijn eigen keeper Justin Bijlow. Maar het waren allemaal voetnoten in het volksfeest in Rotterdam, waar niet alleen in de Kuip maar ook op talloze plekken in de binnenstad fans bij elkaar kwamen om hun helden de landstitel én een plek in de Champions League te zien pakken.

Eaglestrainer Haké zei vooraf met een knipoog dat hij nog wel iets verwachtte van zijn collega Arne Slot omdat Go Ahead Eagles punten afhandig had gemaakt van Ajax. Een klein presentje, al was het maar een flesje wijn. Maar ook zonder de hulp uit Deventer had Feyenoord de landstitel wel opgeëist. De Rotterdammers bleken in de eredivisie simpelweg een maatje te groot voor de concurrentie.

Prachtgoal Paixao

De treffer van Igor Paixao, na de pauze, pompte het feestgevoel nog maar eens op. De Braziliaan krulde de bal langs keeper Jeffrey de Lange in de bovenhoek en vierde de goal bij de bank met de wisselspelers om nog maar eens uit te stralen dat het huidige Feyenoord de laatste maanden veel meer was dan elf spelers. ‘Kampioenen’ klonken het minutenlang. En uiteraard werd ook Slot verbaal niet vergeten.

De trainer kondigde op vrijdag voor de wedstrijd dat hij pas zou zwaaien naar de zijn scanderende aanhang als de buit echt binnen was. Dat was in zijn ogen nog niet na 3-0. Slot bracht Quinten Timber en Alireza Jahanbakhsh voor Sebastian Szymanski en Igor Paixao om nog op zoek te gaan naar de 4-0. Die kwam er niet. Wel de zwaaiende hand van Slot. Als teken dat de schaal definitief naar Feyenoord zou gaan. Al was hij misschien wel de laatste die daar nog van overtuigd moest worden in de Kuip.

