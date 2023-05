Feyenoord gehuldigd op stampvolle Coolsingel

Feyenoordspelers op het balkon van het stadhuis tijdens de huldiging. Beeld ANP

Trainer Arne Slot en aanvoerder Orkun Kökçü toonden de uitzinnige massa de schaal. Het is Feyenoords eerste landstitel in zes jaar.

Arne Slot 🏆 Orkun Kökçü pic.twitter.com/2cQ86ppjVr — ESPN NL (@ESPNnl) 15 mei 2023

Na de balkonscene kozen veel fans ervoor om het feest ergens anders voort te zetten.

Vanaf de vroege ochtend zat de sfeer er goed in in Rotterdam. Onder het feestende publiek bevinden zich veel kinderen. Rotterdamse leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs kregen maandag vrij om de huldiging van Feyenoord bij te wonen.

Feyenoord werd een dag eerder, zondagmiddag, met de overwinning op Go Ahead Eagles landskampioen, voor de zestiende keer in de geschiedenis.

Aanhoudingen

Rond de kampioenswedstrijd van zondag werden zo’n honderd mensen aangehouden. Daarvan zitten er nu nog zo’n tien vast, laat de Rotterdamse politie weten. De meeste aanhoudingen werden verricht voor overtredingen in de openbare orde, beledigingen en het afsteken van vuurwerk. Waar de tien mensen die nu nog vastzitten precies voor zijn aangehouden, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: