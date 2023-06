Festivals dreigen om te vallen door torenhoge kosten en enorme aanbod: Pinkpop niet eens uitverkocht

Bezoekers van Pinkpop in 2018. Beeld Paul Bergen/ANP

Aan het begin van een weekend waarin het kookpunt van de muziekzomer wordt bereikt, lijkt het wel alsof het niet op kan. In Landgraaf begint vrijdag Pinkpop, in Groningen komen zondag tegen de twintigduizend bezoekers naar Stadspark Live, in Eindhoven vult Guus Meeuwis drie dagen lang het Philips Stadion met Groots met een zachte G, Snelle heeft vrijdag en zaterdag bijna twee keer de Adelaarshorst in Deventer uitverkocht en ook Burna Boy (zaterdag in de Gelredome) en Beyoncé (zaterdag en zondag in de Johan Cruijff Arena) trekken volle stadions.

Kanttekening

Het klinkt als een feest voor de evenementensector, maar onderzoeker Lex Kruijver plaatst een duidelijke kanttekening bij de cijfers. Elk jaar becijfert zijn bureau Respons in samenwerking met de evenementenbranche de aantallen concerten, festivals en bezoeken. “We zien dat de concertbranche het in 2023 nog steeds heel goed doet, maar dat de festivals duidelijk achterblijven,” zegt Kruijver.

“2022 was voor beide sectoren nog verrassend goed, zeker aangezien het eerste kwartaal er toen nog grotendeels uit lag vanwege de nasleep van corona. Desondanks werd het een recordjaar met in totaal 32,5 miljoen bezoeken, 2,4 miljoen meer dan in het vorige recordjaar 2019. Daarvan komt 80 procent van muziek. In 2023 zet deze trend bij de concerten door, maar bij de festivals zie je een ander beeld. Alleen de toplaag van Lowlands, Paaspop en Mysteryland verkoopt nog aardig uit, hoewel een groot festival als Pinkpop niet uitverkocht is.”

Festivalmanager Niek Murray van Pinkpop bevestigt dat: “We hebben voor alle drie de dagen nog tickets. We verwachten zo’n 60.000 bezoekers per dag, onze capaciteit is rond de 70.000. Het is minder dan vorig jaar of voor de coronacrisis, desondanks zijn wij er tevreden mee.”

Gestegen ticketprijzen

Een verklaring voor teruglopend festivalbezoek kan zijn dat de ticketprijzen gestegen zijn, gemiddeld zo’n 14 procent. Ook bij Pinkpop betaal je afhankelijk van je kaartje al gauw 15 tot 30 euro meer dan een jaar geleden.

“Daar worstelen wij ook mee,” zegt Murray, “maar het is nodig om financieel gezond te blijven zodat we dit volgend jaar weer kunnen doen. Onze kosten zijn zo gestegen, dat zit ’m in de hele keten. Van de tenten die we moeten huren en transporteren, met hogere brandstofkosten, tot het personeel dat ook duurder is geworden.”

Inflatie

Willem Westermann van de vereniging van evenementenmakers (VVEM) durft de stelling wel aan dat sommige organisatoren de kaartprijs juist te laag hebben ingesteld. “Sommige organisatoren hebben zichzelf tekort gedaan. In het najaar moesten de meeste toegangsprijzen worden vastgesteld, terwijl de inflatie het laatste half jaar hard ging. De gemiddelde stijging van tickets is 14 procent, terwijl de kosten voor materiaal 10 tot 30 procent stegen en die voor personeel rond de 20 procent. Dan weet je niet meer of je begroting rond komt.”

Verkoopt een festival uit, dan valt het in het algemeen nog op te vangen. Maar hoewel Westermann namens de partijen spreekt die festivals, concerten en andere evenementen organiseren, constateert hij dat het bij zijn eigen achterban wel iets minder kan met het aantal evenementen.

“Na de stilstand tijdens de coronapandemie wilde vorig jaar iedereen overal heen, we hadden daarom een maximale capaciteit aan festivals. Dit jaar is dat niveau doorgetrokken, terwijl er aan de concertkant ook nog eens een overladen buitenlands aanbod is. Ongeveer iedereen die muziek kan maken komt dit jaar naar Nederland. Wij roepen al jaren dat er een keer afvlakking in de groei moet komen. Het zit hem echt in dat grote aanbod, want we zien dat het totaal aantal bezoekers en consumpties ongeveer gelijk blijft.”