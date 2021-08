Festivalorganisator ID&T zet kort geding tegen overheid niet door

Bezoekers tijdens de jubileumeditie van Mysteryland in 2018, toen het festival 25 jaar bestond. Beeld ANP Kippa

Op 2 augustus maakte het kabinet bekend dat ongeplaceerde evenementen met meer dan 750 bezoekers tot 1 september vooralsnog niet zijn toegestaan. Dat besluit was gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team (OMT). Na dit advies heeft de ID&T groep besloten het kort geding niet voort te zetten, om duidelijkheid over de periode na 1 september af te dwingen.

“We zijn bijzonder teleurgesteld in de uitkomst van het besluit,” vertelt Rosanne Janmaat, COO van de ID&T Groep. “Naar onze mening is er middels Fieldlab-evenementen aangetoond dat het mogelijk is om op een veilige en verantwoorde manier evenementen te organiseren, maar heeft het kabinet anders besloten. Ondanks dat hebben onze advocaten aangegeven dat het nu, gezien het OMT-advies waarop besluiten van het kabinet dit keer wel zijn onderbouwd, weinig kansrijk is om het besluit via een kort geding ongedaan te maken.”

Onrechtmatig en onzorgvuldig

In het voorgenomen kort geding was het uitgangspunt dat het besluit van 9 juli ‘onrechtmatig en onzorgvuldig’ genomen was, omdat het kabinet de Fieldlab-resultaten niet had meegenomen in de besluitvorming. Om deze reden wilde ID&T, dat onder andere Mysteryland, Milkshake en Amsterdam Open Air organiseert, het besluit helemaal of gedeeltelijk nietig laten verklaren.

Inmiddels heeft het kabinet, samen met het OMT, voor een aanvullende motivering gezorgd: volgens het OMT is het risico op een nieuwe golf coronabesmettingen te groot bij grotere evenementen. Volgens ID&T is er voor een kortgedingrechter daarom nauwelijks meer ruimte om het kabinet hierop de corrigeren.

Op 13 augustus zal het besluit opnieuw worden heroverwogen door het kabinet. ID&T roept het kabinet in een persbericht nog steeds op tot volledige heropening in september.