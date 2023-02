Festivalkaartje dit jaar nog duurder: ‘Moet betaalbaar blijven, anders heeft het geen zin’

The Opposites tijdens hun optreden op de eerste dag van Lowlands. Beeld ANP / ANP

De directeur van Lowlands, Eric van Eerdenburg, kondigde het al aan voordat de editie van vorig jaar goed en wel was begonnen: ook in 2023 gaat de ticketprijs omhoog. Na een prijsstijging van 35 euro in 2022 hoopte hij dit jaar onder dat bedrag te blijven. Dat is mislukt. De prijzen zijn met maar liefst 45 euro gestegen, en wel tot 300 euro.

Optelsom

“Het is gewoon niet anders. De inflatie is op alle fronten bij ons toegeslagen,” zei Eerdenburg woensdag in LLowcast, de podcast van het festival. Hij stelt dat veel spullen, zoals tenten en wc’s, ook gebruikt worden voor asielopvang. “Alles wordt veel duurder, is moeilijker te krijgen. Mensen die voor ons werken hebben allemaal hun salariseisen ingediend, die moeten wij ook inwilligen. Het is een tough cookie to swallow, maar we gaan er wel iets goeds voor leveren.”

Bente Bollmann, woordvoerder van Lowlands, beaamt dat het een flinke stijging is. “Wij proberen die ticketprijs echt zo laag mogelijk te houden, zodat ook jongeren kunnen komen. Maar de kosten nemen gigantisch toe.” Dat komt door een optelsom, stelt de zegsman. “Gestegen brandstofkosten, inflatie, heel erg gestegen personeelskosten en materiaalkosten die omhooggaan.”

‘Bizarre kostenontwikkeling’

In vrijwel de hele festivalbranche stijgen de prijzen van een kaartje. Festival Fans, de online informatievoorziening over festivals in Nederland en Vlaanderen, becijferde dat de gemiddelde ticketprijs stijgt met 14 procent. De organisatie vergeleek de prijs van 76 verschillende soorten kaarten met die van vorig jaar.

Er zitten uitschieters bij, zoals het Limburgse festival Jera on Air, dat de prijs met 50 procent verhoogt tot 150 euro. Of Zwarte Cross in Lichtenvoorde, waar een dagticket met 38 procent is gestegen. Wel blijft Zwarte Cross met 45 euro voor een kaartje nog steeds een van de goedkopere festivals.

De Vereniging van Evenementenmakers, de brancheorganisatie voor publieksevenementen, vindt een prijsstijging logisch. “We hebben het zelfs geadviseerd,” zegt Willem Westermann namens de organisatie. “De kostenontwikkeling is bizar. Alleen de minumumlonen zijn al met tien procent omhoog gegaan. Op festivals werken veel mensen voor een salaris dat tegen die ondergrens aan schuurt.”

“Het afgelopen jaar is er hard gewerkt en weinig verdiend,” vervolgt Westermann. “Nog steeds bieden festivals veel aan voor weinig geld. We bouwen met elkaar een dorp, dan kost een biertje nou eenmaal meer dan in de kroeg. Fijn dat de prijzen zijn gestegen, zo blijven cultureel ondernemers overeind.”

Awakenings Summer Festival in Hilvarenbeek is een van de uitzonderingen op de gestegen prijzen: daar blijft de prijs net als vorig jaar op 220 euro voor een weekender. Amsterdam Open Air houdt het op een bescheiden stijging van 1 procent voor een zaterdagkaartje en 3,5 procent voor een weekendticket.

Geen grote portemonnee

“Het organiseren van een festival is ontegenzeggelijk een kostbare aangelegenheid,” zegt Niels de Geus namens organisator ID&T. Hij benadrukt dat de kwaliteit van het festival er niet onder lijdt. “Elk jaar worden kaarten duurder, wij proberen aan deze ontwikkeling grenzen te stellen zonder dat het festival, inclusief line-up en service, daar onder lijdt.”

Amsterdam Open Air richt zich op relatief jonge bezoekers: tussen de 20 en 30 jaar oud. Een doelgroep zonder grote portemonnee. Volgens De Geus deelt de organisatie de pijn van de stijgende prijzen met de bezoekers. “Het festival moet betaalbaar blijven, anders heeft het geen zin. Zo hopen we dat bezoekers volgend jaar terugkeren.”

Hoewel tickets duurder zijn geworden, krijg je er volgens Bollmann van Lowlands ook veel voor terug. Zo kondigde het festival woensdag de eerste namen aan uit de line-up, onder wie Billie Eilish, Florence + The Machine en Charlotte de Witte. Voor de prijs die een Lowlandskaartje kost kun je volgens Bollmann niet los deze artiesten bezoeken. “Wat je terugkrijgt, is ook aanzienlijk.”

