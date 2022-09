Festival DGTL lekt wachtwoorden en privégegevens 130.000 bezoekers

Nadat een anonieme Nederlandse hacker het lek ontdekte, meldde hij dat bij DGTL en de ontwikkelaar van de site. Beeld Getty Images

DGTL heeft na melding het lek gedicht, zegt Jasper Goossen, ceo van organisator Apenkooi Events. Ook is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gelekte data zijn de wachtwoorden, volledige namen, e-mailadressen, geboortedatums, woonadressen en tienduizenden 06-nummers. Het gaat om bezoekers die tussen 2015 en 2018 het festival bezochten. DGTL Festival is een van de grootste technofestival van Nederland. De afgelopen jaren is het ook georganiseerd in Israël, Brazilië, India en Chili.

Anonieme hacker

RTL Nieuws kreeg een tip van een anonieme Nederlandse hacker. Nadat hij het lek ontdekte, meldde hij zich bij DGTL en de ontwikkelaar van de site, maar die wezen naar elkaar, stelt hij. Na enkele maanden bleek dat het datalek niet gedicht was en stapte hij naar RTL Nieuws.

DGTL heeft de getroffen bezoekers na de melding niet op de hoogte gesteld, omdat dit een te zwaar middel zou zijn. Na publicatie van RTL Nieuws heeft DGTL een mail naar bezoekers gestuurd waarin wordt aangeraden om wachtwoorden te veranderen. ‘Hoewel we nog geen bericht hebben gekregen dat er misbruik is gemaakt van de uw gegevens, willen we u en andere mogelijk getroffen klanten toch informeren’, schrijft de festivalorganisatie.

Cybercriminelen kunnen met gestolen wachtwoorden slachtoffers proberen te hacken. Andere privégegevens zouden vooral gebruikt kunnen worden voor oplichting en phishingaanvallen.