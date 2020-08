Femke Merel van Kooten vertrekt nu alweer bij nieuwe partij Henk Krol

Henk Krol en Femke Merel van Kooten eind mei tijdens het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer over het jaar 2019. Beeld ANP

Volgens Van Kooten is zij buiten vrijwel alle besprekingen gehouden over de eind juni aangekondigde fusie tussen de Partij voor de Toekomst en de partij GO van Henk Otten (ex-Forum voor Democratie).

“Lang was voor mij onduidelijk hoe de samenwerking tussen de Partij voor de Toekomst en GO eruit zou zien,” zegt Van Kooten, die vorig jaar vertrok bij de Partij voor de Dieren. “Henk Krol heeft hierover tegen mij gelogen. Hij beloofde dat wij met zijn tweeën de politieke lijn zouden bepalen, maar nu blijkt dat Otten aan alle touwtjes trekt. Mijn principes gaan niet samen met de zijne en daarom stap ik eruit.”

Voorgelogen

Van Kooten vertrok een jaar geleden bij de Partij voor de Dieren. Begin dit jaar sloot ze zich aan bij 50Plus en slechts enkele maanden later startte ze met Henk Krol de Partij voor de Toekomst. Nu blijkt, aldus van Kooten, dat Groep Otten zijn naam heeft veranderd in Partij voor de Toekomst, en dat Henk Krol als extra bestuurder wordt vermeld. “Alle afspraken tussen Krol en mij over de partij zijn van tafel geveegd. Ik ben daarover voorgelogen en ik heb daar niets over te zeggen gehad. Tot mijn spijt.’’

Ze verbreekt alle banden met Krol en Otten, zegt ze. Van Kooten heeft er geen vertrouwen in dat haar politieke standpunten naar voren zullen komen in de nieuwe partij. Dat Krol met Otten wil samenwerken, zegt ze, heeft vooral met geld te maken. “Een campagne kost tonnen. Dat geld heeft Krol niet. De vermogende kennissen van Harry Mens en Henk Otten willen graag een machtsblok steunen: mét een vertegenwoordiging in de Tweede Kamer.”

Henk Krol heeft nog niet gereageerd.