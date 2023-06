Femke Halsema is 5 jaar burgemeester: ‘Ik werd wantrouwend, want mijn gezin was geraakt’

Vijf jaar geleden is Femke Halsema geïnstalleerd als eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Stil is het nooit rondom haar persoon, ze vond het ambt op momenten zwaar, maar: ‘Je bent geen echte burgemeester van Amsterdam als er niet stevig tegen je is geschreeuwd.’

Als een dief in het huis – zo voelt Femke Halsema zich nog vaak in de ambtswoning op de Herengracht. Ze weet dat ze een passant is die hier even mag wonen. De eerste vrouw na louter mannen. In de burgemeesterskamer zit ze aan een grote ovale tafel, achter het raam wappert de Amsterdamse vlag.

In de coronaperiode was dit haar werkkamer. Het virus drong vorige week weer even naar binnen, omdat ze thuiszat met een besmetting. Vanuit het raam vierhoog keek ze toe bij de aftrap van de Keti Kotimaand voor haar woning. Veel afspraken moest ze afzeggen. Zo zou ze met chronisch zieke en gehandicapte kinderen in een Amerikaanse politieauto met loeiende sirenes naar Artis rijden. Halsema: “Echt dat je denkt: verdorie, waarom mag ik daar nou niet bij zijn? Al die ontmoetingen vind ik fantastisch.”

Alweer vijf jaar geleden werd Femke Halsema (57) voorgedragen als opvolger van de overleden Eberhard van der Laan. Grote schoenen om te vullen. De benoeming was spannend, vanwege verdeeldheid in de benoemingscommissie en de gemeenteraad. Maar witte rook kwam er en op 12 juli 2018 werd Halsema officieel beëdigd.

De afgelopen jaren gaf ze leiding aan een stad die getroffen werd door het coronavirus, waar misdaadjournalist Peter R. de Vries op klaarlichte dag werd vermoord en kreeg ze een motie van wantrouwen tegen zich ingediend, omdat ze niet had ingegrepen toen het bij de Black Lives Matterdemonstratie op de Dam veel te druk werd tijdens coronatijd.

Hoe zijn de afgelopen 5 jaar voor u geweest?

“Hevig. Boeiend. Zwaar af en toe. Ontroerend. Een pressure cooker van gebeurtenissen en ervaringen.”

Wat herinnert u zich van die eerste dagen?

“Het was de derde dag, toenmalig politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg kwam bij me en zei: de Pride komt eraan en op het Mercatorplein is een lhbtq-filmfestival. Hij was bang voor rellen en adviseerde het filmfestival af te blazen. Als je dan drie dagen burgemeester bent, is dat een lastig dilemma. Maar vrij snel heb ik de beslissing genomen: het kan vriezen, het kan dooien, maar het filmfestival gaat door. Regel het maar, I don’t care. De sfeer was uiteindelijk ongelooflijk gezellig.”

Voelde u toen de zwaarte van het ambt?

“Ik heb nooit de angst gehad dat ik het niet aankon. Vreselijke dingen kunnen gebeuren, maar ik weet ongeveer welke stappen ik moet en zal zetten. Dat gaf mij lichtheid en energie. Dat veranderde in de zomer van 2019, waarin mijn zoon gekwetst raakte. Het tweede jaar van mijn burgemeesterschap was het zwaarst. Mijn woordvoerder zei: we missen de Halsema uit het eerste jaar.”

Uw toen minderjarige zoon kwam in het nieuws, omdat hij in aanraking kwam met de politie. Wat deed het met u?

“Ik ging over mijn schouder kijken. Ik werd wantrouwend, oppassender, want mijn gezin was geraakt. Het was het enige jaar waarin ik angst heb gehad over mijn gezin. Tot dan toe had ik een grote mate van vrijheid ervaren in de uitoefening van deze functie. Dat gevoel heb ik moeten heroveren.”

Bij uw start als burgemeester ging het ook veel over uw persoon. Had u vooraf ingecalculeerd dat er een bepaalde weerstand tegen u was?

“Niet toen ik de beslissing nam om burgemeester te worden, maar wel snel daarna. GroenLinks was net de grootste partij van de stad geworden, maar de lijsttrekker had slaande ruzie met de lijsttrekker van de VVD. De burgemeestersbenoeming werd veel politieker dan ik had vermoed.”

“Ik kwam ook niet uit het klassieke bestuurlijke establishment, maar vanuit de politieke oppositie. Ik was de eerste vrouwelijke burgemeester in Amsterdam. Dat heb ik overigens volstrekt onderschat, hoe giftig die reacties daarop kunnen zijn.”

Verraste dat u? U heeft in uw carrière al eerder seksisme meegemaakt.

“In deze hevigheid had ik het niet eerder meegemaakt. Ik was acht jaar grotendeels uit het publieke debat en dat was alweer een stuk naarder geworden. Ik was de progressieve vrouw die op dat moment het meest de bestuurlijke macht symboliseerde.”

Wat voor burgemeester had u zich voorgenomen te zijn?

“Mijn hele publieke carrière heb ik gevonden dat er bestuurders moeten zijn die een arm slaan om de mensen die kwetsbaar zijn. Ik heb een groot gevoel van rechtvaardigheid en mededogen. Dat bepaalt al mijn keuzes en ook mijn burgemeesterschap.”

Bij uw aantreden gaf u uzelf de opdracht op te komen voor Amsterdammers die in de knel dreigen te komen en naar wie te weinig geluisterd wordt.

“De enorme kracht van Amsterdam is zijn tolerantie en zijn vrije geest. Over New York wordt altijd gezegd dat het een state of mind is. Ik vind dat ook een beetje van Amsterdam. Daar hoort bij dat het niet een stad is die exclusief voor bepaalde groepen is, zoals je in Londen ziet gebeuren. Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat we dat behouden. De stad raakt uit balans zonder leraren of agenten en met weinig jongeren.”

Uw burgemeesterschap stond in het teken van corona. U sprak zich meermaals uit tegen Den Haag vanwege de maatregelen.

“Ik heb altijd benadrukt dat de rechtsstatelijkheid in het geding was. Dat we in een periode verkeerden die heel ongewoon was. En dat deze stad hard geraakt wordt. Amsterdam barst van de singles en barst van de jongeren die op hele kleine kamertjes wonen. Dat is toch iets anders dan wanneer je ergens woont waar je een hele grote achtertuin hebt.”

Heeft u overwogen om de avondklok niet uit te voeren?

“Ja. We zullen later terugkijken op deze periode en ons afvragen hoe gedacht kon worden dat we met het zetten van deze stap mensen onder controle konden houden. Dit was geen vrijheidsbeperking meer, maar vrijheidsontneming. Het was voor mij principieel, het ging echt te ver.”

Toch ging u overstag.

“Het wantrouwen tegen de overheid was al zo groot, terwijl ik het ook heel belangrijk vond dat de overheid een eenduidige boodschap bleef geven. De bevolking had dat nodig. Mensen waren verdrietig en in de war. Van stoppen als burgemeester kon in die omstandigheden geen sprake zijn, en dan kon ik wel principieel nee zeggen, maar ik had het nog steeds uit te voeren. We zijn geen republiek.”

“Ik ben niet gelukkig met alles wat ik heb moeten doen. Pfff, we moesten waterwerpers gebruiken bij de coronademonstraties. Maar ook dan heb ik altijd geprobeerd het geweld zoveel mogelijk terug te dringen. Ik heb steeds de discussie met het kabinet gezocht en denk dat ik veel invloed heb gehad op de afschaffing van de avondklok.”

U bent als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Na uw aantreden heeft u een analyse laten maken van de ernst van de georganiseerde misdaad in de stad.

“We hadden geen duurzame structuur om dit te lijf te gaan. Het beleid was ad hoc, niet stevig, er was geen continue lijn. Dit is geen verwijt aan mijn voorgangers, want landelijk was er hetzelfde probleem.”

Wat is er sindsdien gelukt?

“Jullie zullen het wel niet sexy vinden, maar de regionale samenwerking tussen douane, Fiod, politie en justitie is ongelooflijk versterkt. De samenwerking in wijken is versterkt. Programma’s zijn opgezet.”

Hoe kunt u ondertussen concreet het veiligheidsgevoel van inwoners vergroten?

“Het is ingewikkeld dat ik twee boodschappen tegelijkertijd moet afgeven. Aan de ene kant moet ik de problemen benadrukken om ze te kunnen bevechten en aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat een gemiddelde Amsterdammer nog altijd veilig over straat kan fietsen of lopen. Al weet ik heus dat er voor bijvoorbeeld dragqueens bepaalde plekken in de stad onveilig zijn.”

“Met name in de meest kwetsbare wijken zijn er overigens meer agenten op straat. Is dat voor mensen voldoende zichtbaar? Nee. Maar de vraag is ook of je het altijd in dit soort successen moet zoeken; belangrijker is de continue aandacht ervoor.”

Zoals de aandacht voor Amsterdam-Noord, waar u nauw bij betrokken bent?

“Ik heb daar als liaison d’amour een jaar lang heel zwaar in geïnvesteerd. Elke maand een ochtend praten met Red Amsterdam Noord en inwoners. Ik wil niet doen voorkomen dat de bewoners in Noord nu tevreden zijn over de gemeente, maar er ontstaat wel een andere samenwerking. Deze plannen, die ook in Nieuw-West en Zuidoost lopen, zijn growing up in public. Je probeert de overheid te moderniseren, te veranderen, en dat doe je terwijl je aan het werk bent.”

In Zuidoost is Saundra Williams, de programmadirecteur van wat daar het Masterplan heet, onverwachts vertrokken. Een flinke klap, zij had júíst de steun van de bewoners.

“Zorgwekkend. Maar Saundra had ook last van de wet van de remmende voorsprong. Het was ons eerste masterplan, ze moest enorm boksen met het stadsdeel en het stadhuis. Nieuw-West is later gestart, met dezelfde formule als Zuidoost. Daar heb ik na anderhalf jaar gezegd: we hebben een nieuw plan nodig dat solide is. Dat gebeurt nu.”

“In Zuidoost moeten we vooral zorgen dat de gemeenschap daar aan het roer blijft staan, ook na het vertrek van Saundra. Ik ben mij er heel erg van bewust dat wij ons op een breekbaar punt bevinden bij het Masterplan Zuidoost.”

Deze plannen moeten twintig jaar lopen, maar mensen wisselen, prioriteiten verschuiven.

“In de democratie bestaan geen waarborgen. Neem de discussies in de binnenstad. Project 1012 over het opschonen van het Wallengebied heeft niet een erg lange levensduur gehad, omdat de volgende raad niet het enthousiasme van de vorige raad had.”

“Tegen deze raad heb ik wel gezegd: bij de masterplannen is onze betrouwbaarheid écht in het geding. De rijksoverheid kan ook niet na zes jaar zeggen: het was leuk met die gebiedsaanpakken, maar we stoppen daar nu weer mee. Je hebt de kwetsbaarste bewoners dan echt een heel slechte dienst bewezen.”

U noemt de binnenstad. U lijkt zich daar steeds minder mee te bemoeien.

“Ja, dat klopt. Daar hoef ik niet geheimzinnig over te zijn. Zowel bij de Masterplannen als bij de aanpak binnenstad heb ik aan het begin gestaan. Ik heb daar zware regie op gevoerd en ik ben blij dat nu wethouders daar de eerste verantwoordelijken voor zijn.”

Is dat niet wat makkelijk om te zeggen?

“Zo hoort het. De verdeling van coalitiemiddelen ligt uiteindelijk in het politieke deel van het college. Zij hebben zich daar ook over te verantwoorden bij de gemeenteraad. Ik beschouw dit als een volgende fase, nadat de eerste fase is gelukt.”

Waarom is het u niet gelukt de raad mee te krijgen bij bijvoorbeeld het coffeeshopverbod voor toeristen?

“Bij partijen zitten oude sentimenten, politieke opvattingen en landelijke afwegingen die heel sterk zijn. Omdat Amsterdam een stad behoort te zijn waar iedereen vrij hasj kan gebruiken. Ik verschil ook eigenlijk niet met de meerderheid van de raad van mening over het doel, namelijk dat wiet gelegaliseerd moet worden.”

Om toch één keer Eberhard van der Laan te noemen: die belde vooraf wel eens raadsleden op zodat hij wist dat zijn plannen een meerderheid zouden krijgen. U niet.

“Het debat hoort in de openbaarheid te worden gevoerd. Ik vind dat je Amsterdammers en raadsleden als volwassen mensen met redelijke afwegingen hebt te behandelen.”

U kiest een andere route.

“Ik ben ook helemaal niet bang om af en toe te zeggen: de raad heeft zijn zin gekregen. Wat ik lastig vind, is dat bij het oude bestuurlijke establishment een sfeer hoort van alleen maar denken in termen van politiek verlies en winst. En niet van compromissen die je probeert te bereiken, en soms wel voor elkaar bokst en soms niet.”

Bent u niet bang om net zoals uw voorgangers stuk te lopen op de binnenstad?

“Dat kan. De binnenstad kent zulke harde, tegengestelde belangen, die veel te vaak bedekt blijven. Voor een deel van de ondernemers in de binnenstad is de rotzooi die het daar nu is een verdienmodel. En dat model staat haaks op de belangen van de inwoners. Ik heb met beide groepen te maken.”

Aan het eind van een ambtstermijn worden vaak scorelijstjes gemaakt. Bij u staan er veel voorstellen op, zoals preventief fouilleren, die niet gelukt zijn.

“Ja, maar daar moeten jullie ook eens even over nadenken. Is dat de manier waarop je wilt omgaan met het bestuur? Met scorelijstjes creëer je bestuurders die bang zijn, die alleen maar op zekere overwinningen durven af te koersen. Ik trotseer liever die angst dan dat ik niks meer doe. Anders durf je nooit een discussie over een erotisch centrum te voeren.”

Inmiddels brokkelt ook de steun voor een erotisch centrum in Zuid of Noord af.

“O? I don’t know.”

Uit de raadsdebatten blijkt ook weinig uitgesproken steun.

“O, dat is helemaal mijn indruk niet.”

Wat is wel uw indruk?

“Dat men de kaarten op de borst houdt in afwachting van een definitieve locatiekeuze.”

Maar heeft het u dan niet geërgerd dat ze de kaarten op de borst houden?

“Nou, nog niemand heeft zich er echt tegen uitgesproken, behalve degenen die al tegen waren. Wie heeft zich ertegen uitgesproken?”

De VVD heeft gezegd: niet in bestaande wijken.

“Nee, ze zeggen opnieuw naar nieuwe gebieden zoals Haven-Stad te willen kijken. Maar dat hebben we al uitgebreid gedaan, alleen zijn ze dat eventjes vergeten. Eigenlijk ergert dat me ook helemaal niet. Wat er gebeurt rond het erotisch centrum is wat het is en wat het hoort te zijn. Je bent geen echte burgemeester van Amsterdam als er niet stevig tegen je is geschreeuwd en er een paar spandoeken tegen je zijn geweest.”

Hoe nu verder met het erotisch centrum?

“Eén: alles blijft bij het oude, maar dan hebben we met z’n allen wat aan de binnenstad uit te leggen. En aan heel Amsterdam, dat toekijkt bij de verdere verloedering van onze binnenstad. Twee: het risico bestaat dat men het uiteindelijk wil in een wijk met de allerkwetsbaarsten van de stad waar het protest het minst zal zijn. Daar ga ik een stokje voor steken.”

Als het aan u ligt, gaat het door.

“Ik heb uiteindelijk gewoon een algemeen belang af te wegen. Het is een open debat. Het kan ook zo zijn dat het niet meer verantwoord is om het door te zetten. Dat kan.”

Waar bent u trots op als burgemeester?

“Ik vind dat ik veel in gang heb gezet. De entrees van de masterplannen, het bewustzijn dat er echt stappen gezet moeten worden rond de bezoekerseconomie, het besef van en de aandacht voor ondermijning en geweld.”

Even blijft ze stil. “Ik wilde een aanraakbare burgemeester zijn, die redelijk dicht bij mensen staat, voor wie mensen niet bang zijn. Ik denk dat ik dat ook ben. Open. Ik vind dat bestuur zo hoort te zijn. Al is aanraakbaar zijn niet hetzelfde als met alle winden meewaaien.”

U zei net dat het tweede jaar als burgemeester het zwaarst was. Wanneer is het gelukt om de knop om te zetten?

“Wat dat betreft was het debat over de Damdemonstratie voor mij een heel reinigend moment. Het was zuiver politiek. Wat ik ook heel erg goed weet, is dat filmmaker Wendela Scheltema, ze is net overleden, in die week hier op straat een boodschap heeft gekrijt. ‘Angst vreet de ziel op. Wij houden van je, Fem,’ stond eronder. Dat kwam binnen.”

Af en toe moet iemand ook een arm om de burgemeester heen slaan?

“Soms. Bij mij zitten er natuurlijk ook altijd emoties onder. Ik ben er nooit goed in geweest om die te verbergen.”

U zei in december: ik moet kijken of ik genoeg ideeën heb voor een tweede termijn.

“Ha, het barst ervan! Bij alles wat ik net noemde staan we pas aan het begin. Er is meer dan genoeg te doen, dus dat is het punt niet.”

Dat klinkt alsof u hier volgend jaar ook als burgemeester wil zitten.

“Ik ga daar niet overdreven spannend over doen. Ik heb het enorm naar mijn zin. Ik hou diep van deze stad en zijn inwoners. Toch, juist ook vanwege de zware emotionele aanslag die het op mijn gezin is geweest en op mij persoonlijk, eis ik de rust van een maand op om het allemaal te wegen. Dat ga ik deze zomer even rustig doen.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: