Felyx gaat achteloos parkeren deelscooters beboeten

Een van de donkergroene e-scooters van Felyx. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Wanneer je de groene deelscooter parkeert na gebruik moet je daar binnenkort een foto van nemen. Staat de elektrische tweewieler zo slecht geparkeerd dat het bedrijf ’m weer moet verplaatsen, dan volgt een boete. Gebruikers die regelmatig de fout in gaan, mogen misschien helemaal geen deelscooter meer huren.

De regel werd sinds mei getest in Eindhoven en is sinds vorige maand ook ingevoerd in Groningen, Delft, Den Bosch, Haarlem en Brussel. Later moet de straf ook gaan gelden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Mensen die de scooter netjes parkeren, kunnen als beloning juist gratis rijminuten krijgen.

“Deze ontwikkeling past binnen Felyx’ missie om met een compact, gedeeld en duurzaam vervoersmiddel de stad leefbaar en bereikbaar te houden voor iedereen,” zegt Nigel van den Berg, woordvoerder bij Felyx.

Het is nog niet duidelijk wanneer de regel precies in Amsterdam ingaat. Felyx stelt wel dat het aantal klachten over parkeeroverlast met 90 procent is gedaald in de steden waar de nieuwe regels zijn ingevoerd. Tot nu toe zijn er volgens Felyx verdeeld over de zes pilotsteden ‘enkele tientallen boetes’ uitgedeeld.

Slecht geparkeerde scooters zijn Amsterdammers al langer een doorn in het oog. Niet zelden staan ze bijvoorbeeld overdwars op de stoep. Vorig jaar ontstond er op Twitter een challenge om foto’s van de asociaal gestalde scooters te delen onder de hashtag #felyxchallenge.

‘Felyx is zelf verantwoordelijk’

D66-raadslid Jan-Bert Vroege stelde naar aanleiding van de felyxchallenge vragen over het onderwerp aan de wethouder. Volgens hem staan veel scooters formeel ‘niet foutgeparkeerd, maar ook niet goed’. Dat Felyx nu zelf deze maatregelen treft, ziet hij als een goede ontwikkeling. “Voorwaarde voor de vergunning voor deelscooters is dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het beheren van hun spullen in de openbare ruimte. Als ze niet voldoende doen om overlast tegen te gaan, zou het reden kunnen zijn om de vergunning niet te verlengen – of helemaal niet met deelscooters door te gaan.”

Nadat Amsterdam enkele jaren geleden werd overspoeld met deelfietsen, besloot toenmalig verkeerswethouder Sharon Dijksma in 2019 in te zetten op deelscooters. Inmiddels zijn ook de wit-paarse scooters van aanbieder Check in de stad te vinden.