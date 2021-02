Felle kritiek op kabinet verdampt onder druk van Britse variant

Beeld EPA

Het was zo’n moment in het Kamerdebat dat de kijker misschien dacht: doen we dan maar wat? Kamerlid Wybren van Haga (Forum voor Democratie) maakte zich druk om de nieuwe winkelregels: klanten mogen straks spullen bestellen maar pas na vier uur afhalen. Waarom niet na één uur? Premier Rutte wist het stiekem ook niet, leek het, stak een duim in de lucht en zei: “Het lijkt me een mooie tijd.”

Politici improviseren wereldwijd voortdurend tijdens de pandemiebestrijding. Kamerleden willen liefst exact weten wat de avondklok precies oplevert, hoeveel effect de schoolsluiting heeft en welke dag kwetsbare ouderen een prik krijgen, en dan legt Rutte tijdens het debat weer uit dat hij niet jarenlang de tijd had om te studeren op details van de R-waarde, vertelt minister Hugo de Jonge dat het de bedoeling is dat ‘op de drempel van de lente’ de meest kwetsbare ouderen, zieken en hun verzorgers een inenting hebben gehad.

Inmiddels zijn er al ruim 450.000 inentingen gezet, kruipt Nederland in het ‘wedstrijdje coronaprikken’ Letland voorbij en verstomt plots eerdere felle kritiek uit de Tweede Kamer op het ‘creatief boekhouden’ van De Jonge. De minister paste zondag de rekenmethode aan, het aantal geschatte prikken steeg fors. Meer belooft hij niet: “Er zijn zoveel onzekerheden. Als je door je oogharen kijkt denken we in eerste kwartaal de meest kwetsbare mensen te kunnen vaccineren en een deel van de mensen die voor hen zorgen.”

De wereld verandert elk uur, het regent voortdurend grote en kleine tegenvallers. Alleen al rond en tijdens het debat kwamen er berichten over lange wachtrijen van 85-plussers die niet snel geprikt konden worden (‘geen fraai beeld’), adviseerde de Gezondheidsraad dat het AstraZeneca-vaccin beter niet aan 65-plussers gegeven wordt en meldden GGD en het RIVM dat nog lang niet alle 120.000 prikmogelijkheden deze week benut worden.

Zo verdringt de actualiteit het geharrewar over opgepoetste vaccinatiecijfers, de eventuele inzet van het leger of een winkeluurtje extra, zo stelde een ingewijde in de wandelgangen verbaasd vast. “Wat vandaag een probleem is, lijkt over een week bijna vergeten.” Wel wil de Kamer dat studenten met studievertraging een jaar extra studietijd krijgen zonder dat ze daar collegegeld voor hoeven te betalen. Ook zal het kabinet op verzoek van het parlement moeten kijken of een extra ‘coronagezant’ kan komen die helpt bij de mondiale jacht op meer en betere vaccins.

De grote lijn van het beleid kreeg verder brede steun, vooral onder druk van de nieuwe virusvariant. Eerder op de dag had RIVM-directeur Jaap van Dissel de sombere boodschap al overgebracht tijdens zijn bijpraatsessie met Kamerleden. De dalende coronakoersen van nu vormen een ‘schijnbeeld’,. Een derde golf komt er. De vraag is alleen: hoe groot wordt die?

De scenario’s zijn zwart. Als vaccins niet genoeg werken, dreigen de intensive cares in april over te lopen met bijna 1500 opgenomen Covid-patiënten (dat zijn er nu 600), als het kabinet de lockdown verder loslaat (avondklok weg, bezoekrestricties geschrapt) zijn de grafieken nog heftiger: “Het is een donkere wolk,” zei Van Dissel. “Maar ik zeg er ook bij: de onzekerheidsmarges zijn groot.”

Alles wat kan helpen, is welkom. Werd er eerder nog wel eens lacherig gedaan over de ronkende promoberichten rond het Russische Spoetnik-vaccin - nu vragen partijen: kunnen wij die prik niet ook krijgen? Zoals VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff zei: “Liever het Spoetnik-vaccin dan aan de beademing, als de EMA dit vaccin goedkeurt natuurlijk.”

De RIVM-modelleurs gaan morgen nog rekenen aan de opbrengst van de avondklok, dan zal het kabinet dit weekeinde formeel tot verlenging beslissen, is de verwachting. De Kamer lijkt zich daarbij neer te leggen, verwachten betrokkenen, premier Rutte zei alvast dat het ‘er niet goed uit ziet’: “De modellen worden dramatisch als je bestaande maatregelen loslaat.”