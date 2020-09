Felle kritiek Kamer op sluiting teststraat Schiphol; ‘belachelijk’

Beeld Hollandse Hoogte/EPA

Vrijdagavond schreef de minister in een Kamerbrief dat de proef met het testen van inkomende reizigers uit risicogebieden, ook al hebben zij geen klachten, komende dagen wordt afgerond en vervolgens zal worden geëvalueerd.

De teststraat was al slechts actief op relatief kleine schaal door ‘de toenemende knelpunten in de testcapaciteit bij de laboratoria en de mogelijkheden in de afnamecapaciteit’. De Tweede Kamer sprak recent nog uit juist voorstander te zijn van uitbreiding van het testen op de luchthaven.

Maar de deur gaat nu op slot. Dit besluit van De Jonge valt niet lekker bij Kamerleden van oppositie- én coalitiepartijen, zo blijkt. “Ik vind dit echt zorgwekkend,” zegt D66'er Jan Paternotte. “Vijf weken geleden sprak de minister van Volksgezondheid uit dat iedereen getest zou gaan worden uit een risicogebied. En nu wordt er helemaal niemand getest. Dit vraagt tekst en veel uitleg!”

Ook zijn collega van de ChristenUnie, Eppo Bruins, is bezorgd over het besluit. “Want passagiers uit oranje gebieden vormen potentieel een brandhaard. Maar een betere oplossing dan meer testen is nog altijd: niet onnodig vliegen op ‘oranje’.”

Belachelijk

De PVV wilde juist om langere openingstijden van de teststraat en gebruik van snelle testen daar vragen. “Een onwaarschijnlijk besluit dus van de minister,” aldus Kamerlid Dion Graus. “Hij denkt vast dat niemand hem ziet zodra hij zijn handjes voor zijn oogjes houdt.” En fractieleider Corrie van Brenk (50Plus) noemt het sluiten van de teststraat zelfs ‘belachelijk’. Zij wil dat er gewerkt wordt met steekproeven.

Haar SP-collega Cem Laçin is er eveneens glashelder over: “Wij pleiten juist voor meer testen en indammen, het kabinet laat het virus ongemoeid het land binnenkomen. De teststraat op Schiphol blijft wat betreft de SP open en moet ook toegankelijk gemaakt worden voor werknemers van de luchthaven.”

Suzanne Kröger (GroenLinks) baalt er vooral van dat de vluchten vanuit risicolanden gewoon door blijven gaan. “Waar blijven de plannen van het kabinet om de risico’s van corona tijdens het reizen aan te pakken?” Ze vindt dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat een halt moet toeroepen aan vakantiereizen naar oranje gebieden tegen dumpprijzen.

Gematigder reacties

Vanuit VVD en CDA zijn gematigder reacties op te tekenen. “Helaas zal de testcapaciteit nooit oneindig zijn,” zegt CDA’er Mustafa Amhaouch. “Goed dat de minister duidelijke prioriteiten stelt richting zorg en onderwijs en daar hoort Schiphol op dit moment blijkbaar niet bij. Ik ben ook zeer benieuwd naar de resultaten van de pilot op Schiphol, of die effectief is geweest.”

Remco Dijkstra (VVD) voegt nog toe: “Op Schiphol komen weinig mensen aan met klachten, anders waren ze niet ingestapt. Bij vertrek idem. De vraag is dus of je je primair daarop moet richten. De teststraat was ook echt om te leren. Heeft het zin om mensen zonder klachten te testen en daar capaciteit op in te zetten? Nu de testcapaciteit nog steeds schaars is, moet je die inzetten waar die het meest effectief is. In een ideale wereld test je zoveel mogelijk.”

De minister wil komende tijd bekijken hoe verder te gaan met het testen van inkomende reizigers op luchthavens. “Daarbij zullen de beschikbaarheid van testcapaciteit en van innovatieve testen worden meegewogen,” aldus De Jonge.

De Tweede Kamer zal in de week na Prinsjesdag uitgebreid vergaderen met het kabinet over de coronacrisis en de gevolgen voor luchtreizen.