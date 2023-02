Felle clashes over asiel en stikstof in lijsttrekkersdebat: ‘De VVD zet de grenzen wagenwijd open, al tien jaar lang’

Annabel Nanninga (JA21), Edith Schippers (VVD), Theo Bovens (CDA), Paul van Meenen (D66) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) op het lijsttrekkersdebat van Omroep WNL. Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gingen lijsttrekkers voor de senaat in een speciale editie van WNL Op Zondag met elkaar in debat over de thema’s migratie, veiligheid, klimaat, wonen, koopkracht, economie en de stand van het land.

Bij de eerste stelling – ‘De asiel­dwang­wet moet van tafel’, ingebracht door JA21-lijsttrekker Annabel Nanninga – botsten de partijen meteen hard. “Mark Rutte speelt niets klaar,” zo verweet zij de minister-president en VVD-lijsttrekker Edith Schippers. Ook PVV-lijsttrekker Marjolein Faber uitte felle kritiek op de in haar ogen veel te hoge asielinstroom. “De VVD zet de grenzen wagenwijd open. Al tien jaar lang.”

Zand in de ogen

Daarop nam Schippers het voor Rutte op. “Ik hoor van de PVV nooit een constructieve oplossing die werkt.” Volgens Schippers is Mark Rutte er al eens in geslaagd om de instroom omlaag te brengen, in 2016. “Jarenlang heeft dat goed gewerkt en hadden we een lage instroom. Wat we nu moeten doen, is de asielstroom weer inperken. Je moet op zoek naar oplossingen die werken.” Daar is Rutte in Brussel ‘opnieuw mee bezig’, zei Schippers.

GroenLinks-senator Paul Rosenmöller mengde zich ook in het asieldebat en uitte verwijten aan het adres van JA21: “Mevrouw Nanninga, u strooit mensen zand in de ogen. U pleit voor een migratiestop die er niet gaat komen.” Volgens de GroenLinks’er is er geen meerderheid voor en hebben mensen bovendien ‘het recht om asiel te vragen’. “Als je die instroom wil verminderen, moet je de oorzaak wegnemen.” Hij pleitte voor het zorgen voor een ‘reële capaciteit’.

Ook bij de stelling ‘Stikstofdoel 2030 negeren is stilstand creëren’ vlogen de partijen elkaar in de haren. D66, die de stelling bedacht, is voorstander en betreurde het dat coalitiepartijen VVD en CDA niet voor de met hen gemaakte coalitieafspraken gingen staan. D66-lijsttrekker Paul van Meenen waarschuwde ervoor dat een ‘blokkeerbus’ van ‘uiterst rechts’, bestaande uit BBB, Forum voor Democratie, PVV en JA21, het stikstofbeleid straks in de Eerste Kamer kan tegenhouden.

Kleur bekennen

CDA-lijsttrekker Theo Bovens stemde tegen, want het ‘jaartal is niet heilig’, zoals CDA-leider Wopke Hoekstra eerder betoogde. Edith Schippers weigerde als enige bij die stelling kleur te bekennen. “Ik stem niet op een stelling die is bedoeld is om te polariseren.”

De opstelling van de drie regeringspartijen leidde tot rumoer onder de aanwezige oppositie, PVV, GroenLinks en JA21. “Wat is dit nou voor een coalitie?” vroeg Rosenmöller zich af. “Eén coalitiepartij is voor, één partij is tegen en een derde partij die weet het niet. Mevrouw Schippers, u kunt in de Eerste Kamer niet zeggen: ik doe even niet mee met de stemmingen. Hoe lastig ook. Je bent voor of je bent tegen.” Rosenmöller tegen VVD, D66 en CDA: “U komt er niet uit.”

Annabel Nanninga zei de discussie tussen de coalitiepartijen ‘met popcorn en cola’ aan te kijken.