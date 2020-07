Fel debat in Tweede Kamer over racisme en slavernijverleden

Lodewijk Asscher (PVDA) en Geert Wilders (PVV) in de Tweede Kamer tijdens een debat over institutioneel racisme in Nederland. Beeld ANP

De twee partijen deden hun voorstel op de dag dat de afschaffing van de slavernij door Nederland op 1 juli 1863 wordt herdacht, het zogenoemde Ketikoti. D66-fractievoorzitter Rob Jetten noemde jaarlijks herdenken echter onvoldoende. “Daarmee nemen we nog geen historische verantwoordelijkheid voor onze geschiedenis. Dat kan alleen als we het leed erkennen van veel mensen en onze excuses aanbieden voor ons eigen handelen.”

Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers werkt het slavernijverleden en het onmenselijke leed daarvan, tot de dag van vandaag door in onze samenleving. “Het is daarom belangrijk de rol van Nederland in het slavernijverleden te beschrijven, te erkennen en daar dan ook excuses voor aan te bieden.”

Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Beeld ANP

George Floyd

Woensdagmiddag debatterde de Tweede Kamer met premier Rutte en de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) over institutioneel racisme in Nederland. De dood van George Floyd door de politie in de VS heeft ook in Nederland een debat op gang gebracht. De afgelopen maand vonden in vele steden demonstraties plaats, die in totaal tienduizenden betogers trokken. Die op de Dam van 1 juni te Amsterdam deed de meeste stof op waaien.



Diverse partijen hebben inmiddels plannen gepresenteerd om institutioneel racisme tegen te gaan. Zo bepleitte GroenLinks-leider Jesse Klaver voor een verbod op etnisch profileren. De PvdA wil dat het bestrijden van racisme en discriminatie ‘chefsache’ worden en voortaan rechtstreeks onder premier Rutte komen te vallen. Ook pleit PvdA-fractievoorzitter Asscher voor de instelling van een staatscommissie die institutioneel racisme moet gaan onderzoeken.



D66 en GroenLinks willen verder dat het kabinet 2023 uitroept tot herdenkingsjaar van de slavernij. Volgens de partijen is het dan 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Weliswaar vond de afschaffing formeel in 1863 plaats, veel slaven moesten in Suriname nog tien jaar langer doorwerken onder toezicht van de staat. Plantagehouders konden beter op zoek naar nieuwe arbeiders.