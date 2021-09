Feit of fabel: worden de spinnen in Nederland echt steeds groter?

kruisspin Beeld Shutterstock

Er is geen houden aan. Plots duiken ze overal op. In de gang, boven de wc, midden op het plafond in de huiskamer of in hoekjes van de slaapkamer.

De een gruwelt ervan en pakt de stofzuiger, de ander zet ze vriendelijk buiten de deur. September is een echte spinnenmaand, omdat de herfst dan begint. Er zitten niet echt meer spinnen in je huis, maar je ziet ze meer. “In het najaar gaan de vrouwtjes graag naar binnen, omdat de nachten kouder worden. En om zich voort te planten, komen de mannetjes dan óók uit de krochten tevoorschijn op zoek naar liefde en een vrouwtje om te paren. Daarom zie je er dus meer als het weer kouder wordt. Maar het kan ook dat ze je simpelweg meer opvallen, omdat ze in de herfst volwassen en dus groter zijn,” legt een meteoroloog van Weeronline uit.

Elke spin een andere

Hoewel ze elk jaar groter lijken te worden en we het warme weer graag de schuld geven, is daar in Nederland nooit echt goed onderzoek naar gedaan. “Dus eigenlijk weten we dat niet,” stelde bioloog en spinnenexpert Jinze Noordijk van EIS Kenniscentrum Insecten eerder vast. “Het is ook moeilijk te meten. De ene spin kan kleiner worden als het warm wordt, zodat hij niet oververhit raakt. De ander wordt juist groter, omdat hij bijvoorbeeld normaal altijd in de schaduw zit. Elke spin is anders.”

De kruisspin, die langs je huismuren en in je tuin leeft, is vroeg in het voorjaar geboren, heeft de hele zomer door gegeten en is nu groot. Vrouwtjesspinnen kunnen doorgroeien tot ze zo’n 17 millimeter groot zijn.

Wie een goede achtertuin heeft, met voldoende verschillende soorten planten en bloemen, kan ervan uitgaan dat er wel veertig tot vijftig soorten spinnen in leven. Van de tijgerspin tot de kruisspin en van de trilspin tot de springspin. Spinnen zijn ongelooflijk belangrijk, benadrukt Anne Krediet van de Nederlandse Entomologische Vereniging, die aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promotieonderzoek doet.

“Ze eten allerlei kleine dieren, waaronder vliegen, pissebedden en muggen. Als spinnen ineens weg zouden zijn, krijgen we een ongelooflijke overlast van insecten en andere kleine kruipende dieren.”

Pepermuntolie

Die angst voor de achtpotige beestjes is nergens voor nodig. “De spinnen die in Nederland leven, zijn niet in staat de menselijke huid te perforeren.” Anders gezegd: ze kunnen niet door de huid komen om hun gif in te spuiten.

Afgelopen zomer doken er ook al veel spinnen op. Door de zachte winter dit jaar zijn veel spinnen in leven gebleven. Krediet: “Daardoor waren ze in de zomer al groter dan normaal en zijn ze je waarschijnlijk meer opgevallen.”

Voor degenen met een spinnenfobie: wees gerust, het spinnenseizoen is niet van lange duur. De spinneninvasie duurt meestal van de eerste of tweede week van september tot begin oktober.

Wie spinnen buiten de deur wil houden, kan het beste het huis schoon houden en ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten houden. Maak kieren en gaten dicht, en zorg voor zo min mogelijk vliegen in huis. Opzuigen met de stofzuiger is zinloos. Anne Krediet: “Spinnen kruipen er gewoon weer uit.”

De beestjes kunnen de geur van pepermuntolie of citrus (of een andere sterke geur) niet verdragen. Spray wat op een watje en leg ze op verschillende plekken in huis. Grote kans dat geen spin meer naar binnen durft.