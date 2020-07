Feestvierende Nederlanders zetten Belgisch kustplaatsje op stelten

Na het sluitingsuur om 01.00 uur komen heel wat feestvierders samen in de uitgaansbuurt van Knokke-Heist. Beeld Mathias Mariën

Korpschef Steve Desmet is niet tevreden over de gang van zaken. Tegen Het Laatste Nieuws zegt hij: ‘We bekijken welke verdere maatregelen we kunnen nemen. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze taferelen de hele zomer aanhouden.’ Tijdens de onregelmatigheden zijn vijf personen aangehouden. ‘Dat waren onruststokers die de groep bleven ophitsen.’

De politie riep in de nacht van dinsdag op woensdag de hulp in van omliggende politiekorpsen in Brugge en Blankenberge om de uitgaansbuurt te ontruimen. De overlast houdt al enkele dagen aan en wordt vooral veroorzaakt door Nederlanders die in de kustgemeente Knokke-Heist feestvieren.

Nieuw is de aanwezigheid van Nederlanders tijdens de zomermaanden in Knokke-Heist niet. Alleen is de uitgaansbuurt in de plaats dit jaar extra beperkt, waardoor alle feestvierders samenkomen op één locatie.

Normaliter gaat het uitgaansleven door tot 06.00 uur 's ochtends. Vanwege coronamaatregelen doen de kroegen en clubs de deuren nu al om 01.00 uur dicht. Vervolgens verzamelen de vele jongeren zich op straat. Al langer heeft de politie last van onruststokers tijdens het uitgaansleven. Daarom geldt een zero-tolerance-beleid.

Op sociale media gaan beelden rond van de groepen jongeren die dicht bij elkaar staan. Buurtbewoners uiten hun frustratie over het uitgaanspubliek.

‘Te veel bezoekers op beperkte ruimte’

De feestvierders weigeren, ondanks de vraag van de politie, om huiswaarts te keren en zo nu en dan krijgen agenten verwensingen naar het hoofd geslingerd. ‘Het is al een paar nachten op rij dat er te veel bezoekers aanwezig zijn op de beperkte ruimte,’ zegt Desmet. ‘De horeca-uitbaters houden zich juist goed aan de regels en roepen juist de hulp van de politie in. Maar er blijven jongeren die zich na afloop niet aan de regels houden.’ Volgens de korpschef wordt nu gekeken of er extra maatregelen nodig zijn.

Burgemeester Leopold Lippens laat weten dat ‘min of meer iedereen zich aan de regels houdt, maar de Hollanders niet’. Of er extra politie ingezet zal worden, zegt hij niet. ‘We gaan niet meteen ruchtbaarheid geven aan nieuwe maatregelen, maar het probleem zal opgelost worden,’ vertelt hij aan Het Nieuwsblad. ‘Het is altijd hetzelfde met Nederlanders. Als ze zich niet kunnen gedragen moeten ze maar thuis in eigen land blijven.’