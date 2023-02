FDF-voorzitter kondigt nieuwe demo in Den Haag aan: ‘Het wordt de grootste ooit’

Mark van den Oever (FDF). Beeld ANP

“We hopen door de 100.000 mensen te gaan,” aldus Van den Oever. Ook voorziet hij dat er meer dan 5000 trekkers richting Den Haag gaan.

“Deze keer niet alleen met de boerenstandpunten, maar met alle standpunten en problemen die momenteel spelen in onze maatschappij. Van de toeslagenaffaire tot de gascrisis, tot de verzakte huizen in Groningen, tot de waterschade in Limburg. Mensen krijgen hierover bij ons op het podium een stem,” zegt Van den Oever.

Volgens hem zijn onder anderen PVV-voorzitter Geert Wilders en Wybren van Haga (Groep Van Haga) aanwezig. Ook opiniemaker en jurist Eva Vlaardingerbroek, die al tijden opkomt voor de boeren, is aanwezig. “Het wordt een vol programma en wij hopen daarmee aan heel Nederland te laten zien dat er echt een ander beleid moet komen”.

Extinction Rebellion

De demonstratie van FDF is op dezelfde dag als die van Extinction Rebellion. Die actiegroep is van plan om dan de snelweg A12 bij Den Haag opnieuw te blokkeren. Een dag later wordt in Den Haag de City-Pier-Cityloop gehouden, waardoor het nabijgelegen Malieveld niet beschikbaar is.

Farmers Defence Force gaf eind vorig jaar al aan dat er opnieuw actie gevoerd gaat worden tegen het ‘meedogenloze rampbeleid’ van de overheid. “Net voor de Provinciale Statenverkiezingen gaan we onze slag slaan,” zei Van den Oever toen. Die verkiezingen worden op 15 maart gehouden. De boeren protesteren onder meer tegen het stikstofbeleid en gedwongen uitkoop van boeren.

