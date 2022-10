FC Volendamspeler Tayrell W. aangehouden voor ‘heftige mishandeling’ in Club Air

Tayrell W. in actie voor Volendam. Beeld Getty Images

De politie verspreidde zondag in het opsporingsprogramma Bureau020 beelden van twee mannen die verantwoordelijk zouden zijn voor de ‘heftige mishandeling’ van een vrouw in een nachtclub. Club Air bevestigt dat het incident daar heeft plaatsgevonden. Het slachtoffer werd er in de nacht van zaterdag 16 op 17 juli mishandeld, nadat ze niet was ingegaan op de avances van een man, volgens de politie. Hij greep daarop haar linkerborst vast en samen met een andere man kneep hij haar keel dicht. Ook kreeg ze harde klappen, waarbij haar kaak op drie plaatsen werd gebroken en ze een tand verloor. Beveiligingsmedewerkers en andere bezoekers moesten ingrijpen om erger te voorkomen.

Een van de twee mannen meldde zich daarop bij de politie. Het gaat om Volendamspeler Tayrell W. (20), bevestigt een woordvoerder van de club. Over de stappen die de club tegen W. zal ondernemen, kan hij nog niets vertellen. “We zullen pas een standpunt innemen als we zoveel mogelijk informatie hebben. Op dit moment zijn we bezig met het verzamelen van de feiten en kijken we naar zijn rol. Hij heeft zich gemeld bij de politie, meer weten we nog niet.”

De woordvoerder zegt dat de club nog geen contact met W. heeft gehad. “We moeten hem nog spreken. Wij willen zo snel als mogelijk met hem om de tafel om te kijken wat er is gebeurd.”

W. kwam zaterdag nog in actie voor Jong Volendam, dat uitkomt in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau. In de tachtigste minuut werd hij gewisseld, Jong Volendam verloor met 1-0 van Scheveningen.

Via De Volewijckers naar Volendam

De voetballer speelde eerder in de jeugd van FC Twente en Go Ahead Eagles, waarna hij via De Volewijckers bij FC Volendam belandde. Vorig seizoen wist hij in de tweede divisie in 27 duels acht keer te scoren voor Jong Volendam, waarmee hij een contract tot 2025 bij de club verdiende.

Technisch directeur Jasper van Leeuwen was destijds blij met het contract voor W. “Tayrell is nu een jaartje bij ons en heeft zich prima ontwikkeld,” zei hij op de site van Volendam. “Het eerste wat opvalt, is zijn enorme snelheid. Tayrell lijkt een extra versnelling te hebben ten opzichte van de meesten en dat is natuurlijk een groot wapen. Daarbij is hij heel concreet in zijn spel: doelgericht met een goed schot en dito voorzet. Niet zelden was het Tayrell die Jong FC Volendam over de drempel hielp met zijn goals en assists.”

W. was zelf ‘blij’ met het vertrouwen van de club. “Nu gaat het echte werk pas beginnen. Ik ga keihard werken om mezelf nog meer te ontwikkelen en aan te kloppen bij het eerste.”

De vrouw moest na de mishandeling in Club Air nog dezelfde dag een operatie ondergaan, waarbij ze acht schroeven in haar kaak kreeg. Die moesten zes weken blijven zitten, al die tijd moest ze haar tanden op elkaar houden. De impact van de mishandeling is enorm, aldus de politie.

Nu een van de twee zich heeft gemeld, haalt de politie voorlopig de herkenbare beelden offline. Mocht de andere verdachte uit beeld blijven, dan zal de politie het filmpje opnieuw tonen, waarschuwt een politiewoordvoerder.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.