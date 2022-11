FC Volendam heft schorsing Wouter op na zien beelden vechtpartij in club Air

Tayrell Wouter is per direct weer welkom bij FC Volendam. Beeld Sonny Lensen/Pro Shots

Het bestuur van FC Volendam had de speler van Jong FC Volendam in oktober geschorst in afwachting van een onderzoek naar betrokkenheid bij de aanranding en ernstige mishandeling van een jonge vrouw in de Amsterdamse nachtclub Air.

‘Deze week zijn bestuur en directie van FC Volendam in staat gesteld de beelden van het incident te bekijken,’ meldt de club. ‘Het bestuur en de directie van FC Volendam hebben unaniem vastgesteld dat Wouter alles in het werk heeft gesteld om twee vechtende bezoekers – onder wie het vrouwelijke slachtoffer – uit elkaar te halen. Wouter heeft zich daarbij op geen enkele wijze schuldig gemaakt aan een misdrijf of enige andere laakbare gedraging.’

De speler had eerder tegen de club verklaard dat hij zich niet schuldig had gemaakt aan strafbare handelingen. De club meldt dat hij weer deelneemt aan de trainingen en wedstrijden van (Jong) FC Volendam.

Het slachtoffer werd in de nacht van zaterdag 16 op 17 juli mishandeld in club Air, nadat ze volgens de politie niet was ingegaan op de avances van een man. Hij greep daarop haar linkerborst vast en samen met een andere man kneep hij haar keel dicht. Ook kreeg ze harde klappen, waarbij haar kaak op drie plaatsen werd gebroken en ze een tand verloor. Beveiligingsmedewerkers en andere bezoekers moesten ingrijpen om erger te voorkomen.

Wouter had zich bij de politie gemeld nadat die beelden had getoond van het incident in de nachtclub.

