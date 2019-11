FC Den Bosch geeft racisme toe, OM start onderzoek

FC Den Bosch heeft een dag na de veelbesproken wedstrijd tegen Excelsior Rotterdam toegegeven dat er wel degelijk racistische uitlatingen zijn gedaan vanaf de tribune. Het Openbaar Ministerie gaat samen met de politie onderzoeken wat er zondag precies is gebeurd en gaat videobeelden bekijken.

Excelsior speelde zondag een competitiewedstrijd tegen FC Den Bosch. Tijdens de wedstrijd waren oerwoudgeluiden en liedjes over Zwarte Piet te horen toen Ahmad Mendes Moreira van Excelsior aan de bal was. Ook werd Moreira door supporters van FC Den Bosch uitgemaakt voor, zoals hij het zelf formuleerde, ‘k-neger, k-zwarte, k-katoenplukker’.

Verklaring

In een eerste verklaring, kort na het duel, ontkende de Brabantse voetbalclub nog dat er in De Vliert sprake was van racisme tegen Ahmad Mendes Moreira.

‘We zijn diep geschrokken naar aanleiding van de gesprekken, die maandagochtend zijn gevoerd met de spelersgroep en andere betrokkenen. Er blijken zondag wel degelijk racistische uitlatingen te zijn gedaan vanaf de tribune,’ staat in een verklaring die Den Bosch maandag publiceerde.

De Brabanders hebben spijt van de eerste reactie die ze gaven na het duel. ‘FC Den Bosch heeft gisteren de plank volledig misgeslagen met haar te snelle statement. Die reactie was een blunder, waarvoor de club haar excuses aanbiedt aan iedereen en in het bijzonder aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.”

Wedstrijd gestaakt

De aangeslagen Moreira moest na de incidenten door medespelers tot rust worden gebracht, waarop scheidsrechter Laurens Gerrets de wedstrijd onderbrak. Na tien minuten werd de wedstrijd vervolgd. Moreira scoorde na de onderbreking in de 44ste minuut.

Moreira gaat geen aangifte doen van de racistische leuzen, volgens de NOS laat hij weten een onderzoek van de KNVB af te wachten.

Minister Grapperhaus

Voetbalbond KNVB moet meer doen tegen racisme en discriminatie in het voetbal, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. Hij heeft ‘met afgrijzen kennis genomen’ van de racistische spreekkoren die supporters van FC Den Bosch zondag aanhieven.

Grapperhaus wil dat de KNVB ‘meer concrete acties’ onderneemt tegen ‘dit kwaad’, schrijft hij aan de bond. Hij vindt dat ‘dit onderwerp hoog op de prioriteitenlijst’ van de voetbalbond moet komen wil daarover met de bond in gesprek.

FC Den Bosch

Trainer Erik van der Ven van FC Den Bosch had na de wedstrijd een woordenwisseling met Mendes Moreira die hem op veel kritiek kwam te staan. “Hij zei dat ik een zielig mannetje ben,” aldus de boze Excelsiorspeler. Van der Ven verklaarde later bij Fox Sports dat zijn woorden verkeerd waren uitgelegd en dat hij met zijn opmerking niet doelde op de reactie van Mendes Moreira op de racistische beledigingen die hij naar zijn hoofd kreeg, ‘maar meer over dat hij na het doelpunt provocerend naar onze supporters stond. Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd’.”

Van der Ven sliep in de nacht van zondag op maandag niet thuis vanwege bedreigingen. Hij heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie.

In eerste instantie liet FC Den Bosch zondag op de website weten dat er geen sprake is geweest van oerwoudgeluiden. De club had het over ‘kraaiengeluiden’, die dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde. Deze reactie zorgde voor veel ophef op sociale media. Later heeft de club toch excuses aangeboden aan de voetballer.

Gemeente

Burgemeester Jack Mikkers van ‘s Hertogenbosch zal maatregelen nemen als dat nodig is naar aanleiding van het racistische incident. “FC Den Bosch heeft aan mij aangegeven nader onderzoek te doen om te achterhalen wat er is geroepen vanaf de tribune. Dat lijkt me een nodige en minimale stap. Mocht het zijn dat er aanvullend op de maatregelen die de club zelf neemt, bestuurlijke maatregelen mogelijk en/of nodig zijn, dan doe ik dat gelijk.”

“Ik ga ervan uit dat FC Den Bosch dit gedrag van mensen op de tribune of die zich bewegen rond de wedstrijd, aanpakt. Dat is een verantwoordelijkheid van iedere organisatie in onze samenleving. Zeker gezien de functie van FC Den Bosch in de onze.”

Wijnaldum geschokt

Voetballer Georginio Wijnaldum is diep geschokt door de gebeurtenissen, zei de speler van Oranje maandag tijdens een persconferentie. “Er moet keihard worden opgetreden.” Hij had ook geen goed woord over voor de leiding en de hoofdtrainer van FC Den Bosch. “Het is echt heel kwalijk hoe zij reageerden.”

💬 | Een geschokte Georginio Wijnaldum spreekt zich uit.



"Ik had nooit verwacht dit in Nederland zou gebeuren. Dit is een maatschappelijk probleem." pic.twitter.com/AXikNFrek7 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 18 november 2019

“Het is heel goed dat ze even van het veld zijn gegaan. Maar ze hadden echt nooit meer terug moeten komen. Ik was van het veld gelopen en niet meer teruggekomen. Het is genoeg geweest.”

Premier Rutte

“Racisme daar is geen plek voor in dit land en hulde voor de scheidsrechter.” Zo reageerde premier Mark Rutte maandag op de racistische uitlatingen. Rutte noemt het gebeuren ‘verschrikkelijk, echt vreselijk’. Over maatregelen wil hij zich niet uitlaten. “Laten we eerst even met elkaar vaststellen, los van hoe je het allemaal weer oplost, dat we dit niet doen in dit land. En dan hebben we altijd de neiging meteen weer door te schieten naar maatregelen. Misschien moet dat, daar ben ik niet op voorhand tegen of voor.”

Minister Bruno Bruins (Sport) wil met alle betrokken partijen om tafel gaan zitten. “Ik vind dat het allemaal niet zo kan,” aldus de bewindsman. Bruins vindt dat de arbiter ‘puik werk’ heeft geleverd. “Heel streng optreden past hier heel goed.”

Racisme voorkomen is heel moeilijk, zegt de minister. “Er is al heel veel aandacht voor.” Als het nodig is gaat hij overleggen met zijn collega van Justitie en Veiligheid. “Racisme moet weg uit de sport.”