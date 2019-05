Fatale schietpartij in Utrecht, daders op de vlucht

Beeld ANP

De schietpartij vond rond de klok van negen uur plaats ter hoogte van de kruising met de Soendastraat. Boven de wijk hing geruime tijd een politiehelikopter en er waren veel agenten op de been. De politie heeft op de plek van de schietpartij een witte tent neergezet en de hele nacht onderzoek gedaan in de straat.



Wat zich precies heeft afgespeeld en of er al een dader is gepakt, is nog niet duidelijk. Er zou vanaf een scooter twee keer zijn geschoten, zo melden buurtbewoners. Mogelijk zou het gaan om een uit de hand gelopen ruzie over tweehonderd euro. Eerder op de dag was er volgens getuigen al sprake van een luidruchtige ruzie tussen twee mannen op straat. Een omstander vertelde dat het slachtoffer iemand is die recentelijk uit Lombok naar Overvecht is verhuisd. “Het zou goed kunnen dat de ruzie over drugs is gegaan.’’

Bij het schietincident op de Kanaalstraat in #Utrecht van vanavond is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden. Het onderzoek is in volle gang. Politie Utrecht

Meer schietincidenten

Er waren deze week al twee schietincidenten in de wijk. In de nacht van dinsdag op woensdag werden viswinkel Blub & Blub aan de Laan van Nieuw Guinea en restaurant Arabella aan het Moskeeplein beschoten. Daarbij raakte niemand gewond. De politie riep getuigen op zich te melden.



De gemeente liet weten de situatie in de wijk nauwlettend in de gaten te houden. Of er een verband bestaat tussen deze nachtelijke schietpartijen en het dodelijke schietincident op de Kanaalstraat, is niet duidelijk. Gisteravond was ook de Balistraat in Lombok afgesloten door de politie. Het staat niet vast dat er een rechtstreeks verband bestaat met het schietincident verderop aan de Kanaalstraat.