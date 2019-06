Fastned hengelt naar miljoenen voor laadstations elektrische auto’s

Laadstation van Fastned bij Zaandam. De accu volgooien tot 80 procent kan hier in 20 minuten, luidt de belofte. Beeld ANP Pers Support

Tesla’s Model 3, de BMW iX3, de Honda E, de Kia e-Niro. Op de burelen van Fastned aan de James Wattstraat in Amsterdam-Oost hangt een muur vol foto’s van alle elektrische auto’s die op de markt zijn of komen. Nog zijn dat vooral luxe wagens, voor gewone mensen nauwelijks betaalbaar, erkent directeur Michiel Langezaal. “Maar dat verandert snel.”

De groeiende lijst automodellen motiveert het Fastnedpersoneel bij de in 2012 gestarte missie: Nederland klaarmaken voor de elektrische revolutie. Zeven jaar later staan er 99 snellaad­stations langs (vooral) snelwegen, herkenbaar aan de gele langgerekte daken en bogen. Fastned kijkt alweer verder: het bedrijf wil een ­Europees netwerk van duizend elektrische laadstations in de Benelux, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Zwitserland. In de Alpenrepubliek won Fastned onlangs een concessie voor twintig snelwegstations.

Voor die Europese expansie is veel geld nodig: een nieuw laadstation kost vijf ton, 900 vestigingen vergen derhalve ruim 400 miljoen euro. Tot nu toe haalde Fastned 70 miljoen euro op bij particuliere beleggers, vooral via obligaties. Dat geld is inmiddels grotendeels geïnvesteerd en dus is nieuw kapitaal nodig voor de groei.

Een beursgang moet soelaas bieden, menen Langezaal en oprichter/grootaandeelhouder Bart Lubbers. Morgen is het zover.

Twee weken terug verscheen het ruim tweehonderd pagina’s lange noteringsprospectus. Hoeveel geld er nodig is, zeggen Langezaal en Lubbers niet, maar volgens een vertrouwelijk rapport van ING, ingezien door het Financieele Dagblad, gaat het om jaarlijks 40 miljoen euro.

De vraag is of beleggers bedragen willen ophoesten voor een bedrijf dat nog nooit een dubbeltje winst boekte. Weliswaar overlegt Fastned ieder kwartaal hoge groeicijfers (236 procent afgelopen kwartaal ) en slingert de pr-afdeling maandelijks ronkende persberichten de wereld in, op slechts 1,6 miljoen euro omzet lijkt groeien geen kunst. Het boekjaar 2018 werd bovendien ruim 6 miljoen verlies in de boeken geschreven.

Langezaal: “Elektrisch rijden staat in de kinderschoenen, maar is een enorme groei-industrie. In Nederland rijden er as we speak ruim 50.000 elektrische auto’s en dat aantal stijgt snel, mede door het fiscale beleid. Verder nadert het moment dat een elektrische auto goedkoper in aanschaf is dan een auto met een verbrandingsmotor. Door de nieuwe CO2-eisen die de Europese Commissie oplegt, moeten bovendien grote aantallen elektrische auto’s op de weg worden gebracht.”

Een groen hart is dus niet vereist om geld in Fastned te steken?

“Twintig jaar geleden was groen nog iets voor geitenwollensokkentypes. Nu zie je institutionele beleggers die zich afwenden van fossiele brandstoffen. Dat is het gevolg van het klimaatakkoord van Parijs. Die beleggers zien ook de megatrend naar elektrisch rijden.”

Toch: een elektrische auto is voor de meeste mensen nog altijd peperduur.

“Dat is normaal bij nieuwe technologie. Vervolgens dalen de prijzen en wordt het een massamarkt. Dat e-auto’s goedkoper worden komt ook doordat de batterijprijzen snel dalen.”

Nu elektrisch rijden terrein wint, neemt de concurrentie toe. Shell plaatst laadpalen, ­Nuon doet dat met McDonald’s, Tesla breidt zijn superchargers uit.

“Ik hoor vooral veel plannetjes. Er is een groot verschil met iets daadwerkelijk doen. Een groot laadstation bouwen vergt tijd, daar zijn vergunningen en aansluitingen op het stroomnet voor nodig. Het duurt drie, vier jaar om dat voor elkaar te krijgen.”

Shell heeft diepe zakken. Dan bent u toch nergens?

“Shelltankstations zijn gewoon van lokale ondernemers, vergeet dat niet. Een laadpaal kan bovendien niet zomaar direct naast een benzinepomp worden geplaatst. Daar zijn allerlei veiligheidsnormen voor. Er moet een bepaalde afstand zijn.”

Wij laden bij Shell met een cappuccino tijdens het wachten. De stations van Fastned kennen nul voorzieningen.

“Automobilisten willen vooral snel laden, is onze ervaring. Wij zijn één van de weinige partijen die investeren in de nieuwste generatie snel­laders, sommige van onze stations kennen al laadpalen met 350 kilowatt vermogen.”

Nog een risico: steeds meer automerken zetten in op waterstof.

“Op waterstof rijden is beduidend duurder dan elektrisch. Wel zie ik dat er voor oliemaatschappijen een belang is om de realiteit te beïnvloeden, ten gunste van waterstof. Voor Shell ligt een brandstof als waterstof dichterbij dan elektronen. Het voelt echter raar om op een slechtere technologie te wedden dan wat er nu is.”

Experts zeggen dat winst voor Fastned pas ver na 2020 mogelijk is. En dan moet het meezitten.

“Wij noemen geen jaar, maar zeggen in het prospectus dat 1 tot 1,5 procent van het totale wagen­park in Nederland volledig elektrisch moet zijn – dan wordt het interessant voor ons.”

Bij veel van uw stations zijn klanten op één hand te tellen, als ze er al zijn…

“Dat beeld klopt allang niet meer. Van de 50.000 elektrische autobezitters in Nederland zijn er 22.000 klant bij ons. In de Randstad en op andere drukke snelweglocaties trekken onze laadstations gemiddeld tientallen tot zestig klanten per dag. In Friesland is het minder, maar elk station is kostendekkend en verdient geld.”

Kostendekkend? Alleen als u kosten van de tientallen miljoenen euro’s schuld niet mee­rekent.

“Als de huidige exponentiële groei doorzet, en dat is geen vreemde gedachte gezien de enorme toename van elektrisch rijden, is het over enkele jaren geen probleem om dat geld terug te betalen of te herfinancieren.”

Financiële onderzoekssite Follow the Money verwijt u gegoochel met cijfers en het verkopen van gebakken lucht.

“Fastned is het enige bedrijf in Europa dat dergelijke concrete cijfers verstrekt. De schrijver is een geraniumanalist die naar onze mening geen verstand heeft van hypergroeimarkten. Meer zeg ik er niet over.”

Ook FD-cijfergoeroe Bartjens schrijft dat een goed rendement lang op zich kan laten wachten…

“Zijn analyse is plausibel. Maar dan zeg ik: wat is lang?”

Wat gebeurt er als de opbrengst van de beursgang tegenvalt?

“Dan groeien we minder hard. Maar jullie schetsen een tegenstelling die er niet is. Elektrisch rijden wordt zó groot dat er ruimte is voor meer spelers op de markt. Wij ondernemen in een volledig blauwe oceaan. Als iedereen straks een stroomauto heeft, zal wat Fastned doet bij lange na niet voldoende zijn.”