Farmers Defence Force dreigt met ‘hardste acties ooit’

Volgens Van den Oever is de kloof tussen het kabinet en de boeren groot. Hij vergelijkt hem met de Grand Canyon in de Verenigde Staten. “De impasse is groot, we zijn terug bij af,” zegt hij. “Nu zijn de vergaderboeren uitgewerkt en moeten de actieboeren weer aan de gang.” Hij wil niet zeggen om wat voor soort acties het gaat. “Daar gaan we niet over uitweiden, maar we gaan zeker escaleren.”

Farmers Defence Force liet zich vrijdag net als andere boerenorganisaties vertegenwoordigen door de LTO, die aan tafel ging met gespreksleider Johan Remkes en enkele leden van het kabinet. LTO-voorman Sjaak van der Tak zei niet dat het overleg mislukt was, maar zei na afloop wel dat het kabinet onvoldoende biedt: “Er is beweging, maar voor onze tuinders en boeren is het op dit moment te weinig. Dus voor vandaag is het klaar, we kunnen het gesprek niet voortzetten, de bal ligt echt bij het kabinet.”

‘Binnenskamers ging het anders’

Bert van Ruitenbeek, die als directeur van de organisatie voor biodynamische landbouw Stichting Demeter ook aanwezig was, vindt echter dat de LTO alleen voor de bühne doet alsof de uitkomst van de gesprekken te weinig is. Het gesprek ging er binnenskamers heel anders aan toe, aldus Van Ruitenbeek.

“Er is echt ruimte om verder te kijken naar een aantal dingen en daar is de LTO ook mee akkoord gegaan.” Volgens Van Ruitenbeek hoort wat LTO doet bij het spel, maar houdt hij er zelf niet van. “Zij proberen alle partijen binnenboord te houden en dat snap ik wel, maar hun verklaring in de media is te negatief.”