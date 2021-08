Fans in spanning voor de Grand Prix van Zandvoort: ‘Vorige week hoorde ik dat ik was ingeloot’

Hendrik Nuyens. Beeld Jakob van Vliet

Hendrik Nuyens (40, salesmanager, Amsterdam)

“Ik ben fan van het eerste uur. Eerst van Ferrari en Schumacher, maar de laatste jaren als Nederlander natuurlijk ook van Max. Vroeger kon ik maar met een handvol vrienden mijn passie delen, maar door Max komen er om de paar weken nieuwe bij. In het begin dacht ik: dat zijn nepvolgers, maar uiteindelijk worden ze toch ook gewoon geraakt door de sport.”

“Mijn oudste zoon heet Enzo, vernoemd naar de oprichter van Ferrari. Met mijn zwager heb ik een Max Verstappenfiets voor hem gemaakt. Het was nog een heel proces om precies de goede kleur ‘Red Bull’-verf te vinden, en de juiste maat stickers. Hij kreeg ook een bijpassende helm. Het was de grootste verrassing die een vader zijn kind kan geven.”

“Ik heb twee kaartjes voor Zandvoort. Ik heb twee jaar in spanning gezeten, vorige week woensdag hoorde ik dat ik was ingeloot. Op vrijdag ga ik met Enzo. Toen ik dertien was, ging ik met mijn vader naar de Grand Prix in Montreal. Dat is een ultieme ervaring. Je raakt verstrooid voor de rest van je leven.”

Jordan McKean. Beeld Jakob van Vliet

Jordan McKean (24, autofotograaf, Haarlem)

“Ik volg de hele week de F1-app, dus ik ben up-to-date met alle nieuwtjes. Tijdens mijn werk kijk ik op vrijdag stiekem de trainingen, en in het weekend kijk ik de kwalificaties en de race op de bank, samen met mijn vriend. Hij kijkt met mij mee, in plaats van ik met hem.”

“Ik heb ook F1-kleding. Ik ben voor Mercedes, ik heb een trui en petjes. Die heb ik niet elke week aan, hoor. Ik gun het Max heel erg, hij doet het goed en verdient het zeker, maar ik ben vroeger gewoon in Mercedes gerold. Ik ben ook autoliefhebber, en Mercedes is sowieso mijn lievelingsmerk. Mijn droom is de Formule 1 ooit te fotograferen. Het is allemaal begonnen toen ik vroeger naar Formule 1 keek, samen met mijn moeder.”

“Ik ben een keer naar Spa geweest en ga zondag weer. De sfeer is heel tof, zelfs de trainingen. Als ze langskomen, het geluid – alles samen is één grote belevenis.”

“Als vrouw merk ik dat mannen vaak reageren van: o, hè, oké. Iedereen is verbaasd, vooral als ze horen dat ik ook autofotograaf ben. Ze denken meteen dat ik van mode hou, maar nee, geef mij maar Formule 1, dan ben ik tevreden.”

Danny Brandsma. Beeld Jakob van Vliet

Danny Brandsma (24, trackmanager, Amsterdam)

“Het is gewoon de spanning, zeker dit jaar. De race, de mooie inhaal­manoeuvres. Ik kijk ook alle trainingen. Als ik pech heb, kan ik een of twee trainingen missen, omdat ik aan het werk ben, maar bij de meeste zit ik wel voor de televisie.”

“Ik heb ook best veel gesimd. Dat is racesimulatie met een stoel en een stuurtje en pedalen. Dat kan ik best een beetje. Een keer per maand rij ik tegen mijn zwager. Soms een avondje met Red Bull, dan een avondje met Williams, dat wisselen we af.”

“Mijn zwager is ook een enorme ­Formule 1-fan, dit weekend gaan we samen naar Spa. We hebben alleen kaarten voor de eerste twee dagen, helaas, de race op zondag kijken we thuis voor de buis. Kaarten voor Zandvoort heb ik ook niet voor elkaar kunnen krijgen. Die waren zo snel weg.”

“Ik werk sinds een maandje bij Race Planet. Ik hoor van collega’s dat het op de kartbaan richting Zandvoort steeds drukker wordt. Nederland schudt wel een beetje wakker wat racen betreft. Iedereen vraagt ook: waar staat nummer 33, want ik wil Max zijn. De grap is: we hebben ­helemaal geen 33, onze karts gaan maar tot 30.”