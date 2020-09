Famke Louise houdt woord en brengt een bezoek aan Diederik Gommers

Diederik Gommers (l) en Famke Louise. Beeld Instagram

De twee zaten vorige week tegenover elkaar in het RTL 4-programma Jinek, omdat Famke Louise zich had verbonden aan de #ikdoenietmeermee-actie. De zangeres stelde onder meer dat de eerste lockdown geen effect heeft gehad. Ook zei ze dat het kabinet met de coronamaatregelen meer de jongeren treft dan andere generaties.

Gommers is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Hij stelde toen voor met haar en andere influencers in gesprek te gaan over de virusaanpak. Famke Louise beloofde in de uitzending om langs te komen.

Dat gesprek heeft woensdagmiddag plaatsgevonden. Eerder gaf Gommers al aan dat hij door Famke Louise aan het denken was gezet. De zangeres heeft een foto en filmpjes van het bezoek gedeeld met haar miljoen volgers op Instragram.

Kritiek

Met de #ikdoenietmeermee-campagne uitten verschillende bekende Nederlanders kritiek op het coronabeleid. Zij wilden zich niet meer aan de regels houden. Onder meer de deejays Paul Elstak en Hardwell en de zangers Bizzey en Thomas Berge verbonden zich hieraan. De actie veroorzaakte consternatie en een aantal influencers krabbelde terug, onder wie Famke Louise. Zij bood haar excuses aan en beloofde zich te laten voorlichten over het coronavirus. En dat terwijl ze dit voorjaar nog enkele duizenden euro’s van de rijksoverheid kreeg om de maatregelen juist te promoten.