Famke Louise eerder betaald door rijksoverheid voor coronacampagne

Famke Louise. Beeld ANP Kippa

Haar deelname wordt bevestigd door een woordvoerder van de overheidscommissie Covid-19 aan de NOS. Famke Louise reageert op Instagram (1 miljoen volgers): ‘Dit is voortschrijdend inzicht. Hoe langer we leven in coronatijd in 2020, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat alle maatregelen en de gevolgen daarvan erger zijn dan de kwaal. Ik hoop dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt. Ongeacht wie mij betaalt voor campagnes, als ik het er niet meer mee eens ben zeg ik dat gewoon. Dat heet vrijheid van meningsuiting.’

Famke Louise en andere influencers moesten met de overheidscampagne dit voorjaar jongeren erop wijzen zich aan de basisregels te houden. Het bedrag dat de zangeres voor haar deelname heeft ontvangen is niet bekend, maar zou in de duizenden euro’s lopen. De overheid heeft de afgelopen maanden meer zogenoemde influencers ingezet.

#ikdoenietmeermee

Maandagavond verstuurden meerder artiesten, van Famke Louise tot Thomas Berge, een statement via social media met de hashtag #ikdoenietmeermee. Zij zijn van mening dat de huidige maatregelen ‘aan alle kanten rammelen’. ‘Onze ouderen worden vergeten, onze economie staat op instorten, menselijk gedrag wordt strafbaar gesteld en hoe zit het met de toekomst van mijn en onze kinderen?’

Op de beweging van de BN’ers is veel kritiek van andere BN’ers, politici en zorgpersoneel.