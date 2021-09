Familie vermiste Sabrina: laat dit monster nooit meer vrijkomen

Marion Oosterbeek (midden), moeder van slachtoffer Sabrina Oosterbeek, bij de rechtbank voorafgaand aan de behandeling van de zaak tegen Sjonny W. in 2019. Beeld ANP

W. verdedigt zich bij het hof in hoger beroep tegen de verdenking van betrokkenheid bij de dood van drie vrouwen. Naast de vermoedelijk overleden Oosterbeek - ten tijde van haar verdwijning 30 jaar oud - gaat het om Monique Roossien (26) en Mirela Mos (30). Het stoffelijk overschot van Roossien werd in 2003 gevonden aan de Uitdammerdijk aan het IJmeer, boven Amsterdam. Het in stukken gehakte lichaam van Mos werd in november 2004 in Amsterdam-Zuidoost aangetroffen in vuilniszakken.

Volgens justitie is W. (48) ‘de enige link’ tussen de zaken en de laatste die de drie vrouwen in leven heeft gezien. In 2019 eiste het OM twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen W. bij de rechtbank. Die legde hem voor betrokkenheid bij de dood van Mos bijna 14,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging op. In de andere zaken werd hij vrijgesproken.

De moeder van Sabrina Oosterbeek noemde dat oordeel van de rechtbank ‘nog steeds ongelooflijk’. Volgens haar ‘profiteert Sjonny van zijn daden, terwijl wij het lichaam van Sabrina geen laatste rustplaats hebben kunnen geven’. Zij heeft ‘niet de illusie’ dat W. ‘ooit nog vertelt hoe het zit, maar voor mij is er maar één uitkomst: een veroordeling voor Sabrina en tbs, zodat andere vrouwen bespaard blijft wat haar is overkomen’.

De zus van Sabrina memoreerde hoe haar moeder haar als jong meisje van 5 jaar ooit bezwoer dat monsters niet bestaan, maar dat ze jaren later moest ontdekken dat het tegenovergestelde waar is. “Ze bestaan wel degelijk. Monsters die in het duister toeslaan en je geliefde wegnemen, familie en vrienden in pijn en verdriet achterlatend.”

Oosterbeek verdween na een nachtelijk bezoek aan W., met wie ze soms drugs gebruikte en seks had. Hij zegt niets te maken te maken te hebben met haar verdwijning. Ook in de andere twee zaken heeft hij ontkend. Donderdag volgt de strafeis. De uitspraak is 9 november.