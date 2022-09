Familie overleden baby Ter Apel schakelt advocaat in vanwege conclusie Openbaar Ministerie

Drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel waar deze zomer veel asielzoekers vanwege ruimtegebrek buiten moesten slapen. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Dat heeft de advocaat van de familie, Richard Korver, maandag bekendgemaakt. “De familie heeft heel veel vragen en krijgt eigenlijk nauwelijks antwoorden,” aldus Korver. De familie is erg aangeslagen door het overlijden van Sem.

Sem overleed vorige maand in aanmeldcentrum Ter Apel. Na een eerste onderzoek van de forensische opsporing en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en getuigenverhoren concludeerde het OM vorige week dat de baby niet door geweld om het leven is gekomen.

Korver wil, namens de familie, de onderzoeksresultaten inzien. “Ik wil zelf beoordelen of laten beoordelen door een deskundige of de conclusies juist zijn. Het zou niet de eerste keer zijn dat het OM fout zit.’’

De conclusie van het OM is nog niet definitief. Het onderzoek van NFI gaat nog zo’n zes tot negen maanden duren. Daarna wordt pas een definitief oordeel gegeven. Omdat de maatschappelijke onrust rond de dood van Sem groot was, koos het OM ervoor vorige week met een voorlopig oordeel te komen.

Onderzoek naar mogelijke oorzaken

Hoe Sem wel om het leven kwam wordt nog door twee andere partijen onderzocht: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij bekijken alle aspecten die mogelijk een rol hebben gespeeld bij het overlijden, zoals de beschikbare zorg en de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum.

Verder wordt gekeken of er een medische oorzaak is en of er eerder zorg is verleend. Het is nog niet bekend wanneer de onderzoeksresultaten kunnen worden verwacht.