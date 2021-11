Familie Nouri bereikt akkoord over schadevergoeding met Ajax

De familie van Nouri Abdelhak in 2018. Beeld anp

De formele bekrachtiging kan nog wel enige tijd duren, omdat Nouri onder bewind staat. Na het tekenen van de contracten tussen beide partijen moet vervolgens de kantonrechter alles nog goedkeuren. Ajax wil vooralsnog niet reageren.

Abdelhak Nouri zakte in juli 2017 ineen tijdens een oefenduel van Ajax in Oostenrijk. Hij liep daarbij ernstige hersenschade op, mede omdat de medische staf van Ajax niet adequaat reageerde. De behandeling op het veld schoot tekort, zo erkende Ajax-directeur Edwin van der Sar later ook, waardoor de middenvelder ernstige hersenschade opliep.

De ouders en de sportclub kwamen echter niet tot een akkoord over een schadevergoeding. De familie van Abdelhak Nouri spande daarom bij de KNVB een arbitragezaak aan tegen Ajax, vertelde toenmalig belangenbehartiger van de familie Khalid Kasem. “Sinds 8 juli 2017 staat het leven van de familie volledig in het teken van de verzorging van Abdelhak,” zei Kasem toentertijd. “Die verzorging wordt helaas overschaduwd door alle juridische beslommeringen over de afwikkelingen van de aansprakelijkheid van Ajax.”

Smartengeld

Die arbitragezaak wordt nu opgeheven, want na ruim vier jaar is er een overeenstemming bereikt met Ajax. Om welk bedrag het gaat zal niet bekend gemaakt worden, meldt de NOS. Het gaat om kosten voor Nouri’s verzorging, het verlies van zijn verdienvermogen en smartengeld.

Volgens de NOS moet Nouri nog steeds 24 uur per dag verzorgd worden, thuis in Amsterdam. Sinds hij thuis in Amsterdam wordt verzorgd zou het wel beter met hem gaan: hij is alert, kan emoties tonen en communiceren.