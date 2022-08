Fakkelzwaaier Max van den B. weer opgepakt

AMSTERDAM - Rechtbanktekening van fakkelzwaaier Max van den B. Beeld ANP

De 29-jarige Van den B. had nog niet zijn volledige straf uitgezeten toen hij op 10 juni vrijkwam. Volgens de woordvoerder werd op dat moment zijn voorlopige hechtenis geschorst, in afwachting van het hoger beroep dat hij had aangespannen. Van den B. kreeg in januari naast een celstraf een verbod opgelegd zich te begeven in de buurt waar Kaag woont en iemand anders die hij had belaagd. Volgens de woordvoerder van het OM heeft hij sinds zijn vrijlating de daaraan verbonden voorwaarden meerdere keren overtreden. Daarom heeft het hof de schorsing van de voorlopige hechtenis ingetrokken.

Onrecht TV

Van den B. zwaaide begin januari bij de woning van Kaag met een brandende fakkel, maande haar open te doen en riep bedreigende teksten. Hij werd gefilmd door zelfbenoemd burgerjournalist Eline van ’t N., die de beelden uitzond op het YouTubekanaal Onrecht TV. Zij kreeg vier maanden cel.

De rechter wilde met de straf tegen Van den B. een signaal afgeven aan mensen die denken dat er strijd moet worden gevoerd tegen de overheid: ‘Dat mag je denken, maar duidelijk moet zijn dat geweld of bedreiging met geweld niet wordt getolereerd,’ aldus de rechter.

Van den B. had eerder ook voor de deur gestaan bij toenmalig coronaminister Hugo de Jonge, met een masker van de complotbeweging QAnon. Hij was ook een vaste bezoeker van betogingen tegen het coronabeleid.

‘Ik ben niet uitgeschakeld’

Kort na zijn vrijlating stelde Van den B. in een video dat hij zijn acties zou voortzetten. “Ga ik door met activisme? Sowieso.” En: ‘Ik ben niet uitgeschakeld.’

In de daaropvolgende weken dook hij op verschillende plekken op om te demonstreren, veelal in Amsterdam. Op de Zuidas bijvoorbeeld, om zich uit te spreken tegen ‘de daar gevestigde elite.’ Bij een zorggroep in Oost, omdat hij gehoord had dat de zorg daar niet goed zou zijn en er ‘een 5G-mast op het dak staat.’ Bij de Stopera op het Waterlooplein om de boeren te steunen.

Ook verscheen hij bij het Nova Hotel toen hij had gehoord dat de directeur van het World Economic Forum, Klaus Schwab, daar zou verblijven. Niet veel later verscheen hij op het Mediapark in Hilversum op zoek naar Nieuwsuur-verslaggever Rudy Bouma, die stelselmatig nepnieuws aan de kaak stelt.

Gesprekken met reclassering

Soms spreekt hij in video's van ‘pittige gesprekken’ met de reclassering en extra beperkingen die hem zijn opgelegd. Hij zinspeelt erop zich daar niet aan te hebben gehouden; in een van zijn laatste video’s zegt hij, met een scherm voor zijn gezicht, ‘anoniem te blijven omdat hij eigenlijk thuis hoort te zijn’. Hij vertelt dat de reclassering hem heeft opgebeld om te vragen waarom hij dat niet was, waarop hij zou hebben gezegd dat hij zich niet thuis voelt. “Ik ga nu mijn eigen weg.”