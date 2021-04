Faillissement van D-Reizen was onafwendbaar: ‘Kwestie van tijd’

Beeld Hollandse Hoogte

“Het is een gitzwarte dag voor ons,” zegt topman Jan Henne de Dijn verslagen. Amper vier maanden geleden nam hij met een zakenpartner het moederbedrijf van D-reizen, D-rt Groep, over van het Duitse Raiffeisen Touristik Group. Met het volste vertrouwen dat de reisbureaus weer als een tierelier zouden gaan draaien zodra de wereld corona onder controle heeft.

Nu herstel uitblijft, verkeert de vijftig jaar geleden door supermarktfamilie Van den Broek opgerichte reisverkoper in zwaar weer. D-reizen liet vorige maand aan klanten weten dat het niet voldoende geld in kas heeft om boekers geld terug te betalen, nadat het een jaar geleden reisvouchers uitgaf. Het bedrijf wilde wachten op een met 400 miljoen euro gevuld voucherfonds van de Nederlandse overheid, waaruit reisbedrijven geld kunnen lenen

Dat geldt alleen niet voor wederverkopers als D-Reizen. Het bedrijf heeft vorig jaar eigen vouchers afgegeven voor reizen die touroperators als TUI en Corendon hadden samengesteld. Vorige week oordeelde de rechter dat D-Reizen dat aan hen had moeten overlaten en geen recht heeft op een bijdrage uit het fonds.

Doorstart

TUI en Corendon, goed voor de helft van het aantal door D-Reizen verkochte vakanties, hebben om die reden hun banden met D-Reizen doorgesneden. TUI eist bovendien achterstallige betalingen op. Dat was de druppel die een faillissement onontkoombaar maakte.

D-reizen directeur De Dijn hoopt dat het via de curator tot een doorstart komt en zo een deel van het bedrijf gered kan worden. Dochter Vakantiexperts, reisbureaus van zelfstandige ondernemers, valt buiten het faillissement.

Klanten die reizen bij D-Reizen hebben geboekt of in het bezit zijn van vouchers, hoeven zich in elk geval geen zorgen te maken. Die worden overgenomen door Stichting Garantiefonds Reizen (SGR), maar dat kan nog wel even duren. “Bij een faillissement krijgt SGR een hele lading claims binnen en die zijn niet een-twee-drie afgehandeld,” zegt Babs van der Staak van de Consumentenbond. “Het kan zo maanden duren voordat mensen het geld op hun bankrekening hebben. Eén geruststelling: het geld komt er.”

Zwaar weer

“Dit is dramatisch,” zegt voorzitter Frank Oostdam van branchevereniging ANVR. “Triest ook voor al die mensen die er werken. Het is een iconisch bedrijf dat geschiedenis heeft geschreven in de reissector. Je zou denken dat D-reizen too big to fail is, zoals de banken in de vorige crisis, maar dat blijkt toch niet het geval.” Het is het grootste faillissement na dat van Thomas Cook/Neckermann in 2019 en het deels doorgestarte OAD in 2013.

Voor vakbond CNV komt het faillissement ook weer niet helemaal als een verrassing: de reisbemiddelaar verkondigde zelf al meermaals dat het in zwaar weer verkeerde en dat het een voucherfonds nodig had om klanten te kunnen terugbetalen. “De gevolgen van de coronacrisis konden natuurlijk niet uitblijven,” zegt onderhandelaar Loes Dreschler. “Het was een kwestie van tijd. Maar dit is een heel slechte dag voor iedereen die in reiswereld werkt.”