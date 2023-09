Fadoua kreeg bijna 5000 euro aan donaties voor de operatie van haar kat: ‘Ben zo dankbaar’

Fadoua’s 14 maanden oude katertje Simba overleed in augustus na een val van het balkon. Beeld Het Parool

“Ik ben heel, heel blij,” zegt een ontroerde Fadoua. Eerder deze week vertelde ze in Het Parool hoe Simba, haar 14 maanden oude katertje, van haar balkon op driehoog viel. De Dierenambulance bracht hem naar een medisch centrum in West, waar Fadoua te horen kreeg dat de operatie 2500 euro zou kosten.

Dat was eigenlijk al te veel voor haar: Fadoua verdient 1300 euro per maand met schoonmaakwerk. Maar ze kon in termijnen betalen, dus ze wilde Simba nog een kans geven.

Vanwege complicaties mocht de operatie niet baten, en Simba heeft het niet gered. Desondanks kreeg Fadoua een factuur die inmiddels was opgelopen tot 7000 euro. Na een korting van de dierenarts bleef er alsnog een bedrag van 5000 euro staan. De dierenarts adviseerde haar een Gofundme te beginnen.

Zo gezegd, zo gedaan. Met behulp van een vriendin zette Fadoua de pagina op, maar hoge verwachtingen had ze niet. In de tussentijd heeft haar baas het bedrag voorgeschoten. “Ik zou nog jarenlang maandelijks 150 euro aan hem moeten overmaken.”

Sinds het artikel stroomden de donaties echter binnen, waardoor Fadoua inmiddels 4948 euro heeft ingezameld. “Nu kan ik het hele bedrag in één keer betalen, dan ben ik lekker klaar. Ik had dit totaal niet verwacht, ik ben zo dankbaar.” De Gofundme wordt binnenkort offline gehaald.

“Het gaat niet alleen om het geld,” zegt ze erbij. “Ik kreeg ook duizenden lieve reacties op Facebook, dat voelt zo goed.” Na de dood van Simba en de hoge kosten begon Fadoua het allemaal wat somber in te zien, vertelt ze. “Gelukkig gebeuren er ook nog goede dingen.”

Ze hoopt ook dat haar verhaal ervoor zorgt dat mensen twee keer nadenken voordat ze een huisdier nemen, of dure operaties aangaan. “Zoek goed uit hoeveel een huisdier kost, overweeg zeker een verzekering. En denk goed na als je een operatie nodig hebt. Achteraf was het voor mij en Simba allebei beter geweest om de operatie niet te doen.”

Door een combinatie van regelgeving, dure verzekeringen en schaalvergroting van dierenpraktijken rijzen de kosten van medische zorg voor huisdieren de pan uit. Naar aanleiding van Kamervragen start er in het najaar een onderzoek naar de ontwikkeling van de prijzen van dierenartsen. De Partij voor de Dieren pleit voor regulatie van diergeneeskunde, zoals in alle medische zorg. In Amsterdam krijgen mensen met een stadspas één gratis behandeling van de dierenarts per jaar.

