F1-teams toch niet over strand naar Zandvoort

Beeld ANP

De ontheffing die zowel de gemeente Noordwijk als Zandvoort verleende om over en door het rustgebied Noordvoort tussen beide badplaatsen te rijden, veroorzaakte veel commotie. Twee petities werden meer dan 50.000 keer ondertekend. Wat de reden is voor de organisatie om nu toch niet gebruik te maken van de ontheffing is nog niet duidelijk.

Noordvoort, op de grens van de twee gemeenten, is een stiltegebied voor vogels en zeehonden. Ruim 73.000 mensen tekenden twee petities tegen de strandroute. “Het is onbegrijpelijk dat het belang van de Formule1-race hier gaat boven natuur,” stelden de opstellers van een van de petities. Ook natuurorganisaties die toch al gekant zijn tegen de race in Zandvoort hadden er geen begrip voor. De gemeenten Zandvoort en Noordwijk hadden dat wel. Zij wilden enkele ritten over het strand toestaan, mits dat met elektrische of hybride voertuigen zou gebeuren.

“Er is door ons nogmaals goed gekeken naar de alternatieven”, laat The Spot weten. Volgens de organisatie was de ontheffing ‘uitsluitend bedoeld als noodplan,’ maar is nu besloten daar geen gebruik van te maken.

Het Noordwijkse en Zandvoortse gemeentebestuur kwamen eerder met het voornemen om het strand voor vervoer beschikbaar te stellen. Twee of drie Formule 1-teams, waaronder dat van Max Verstappen, logeren tijdens de Dutch Grand Prix in een luxe hotel in Noordwijk en om te voorkomen dat ze in de file belanden mogen ze eventueel over het strand rijden.