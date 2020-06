Extremere afsplitsing IS in opmars in Nederland

Vlag van IS. Beeld Shutterstock

Het gaat om een groep die zich laat inspireren door de Saoedische geleerde Ahmad al-Hazimi, een salafist die sinds 2015 gevangen zit in zijn vaderland. Hij verwierf bekendheid met lezingen in Tunesië ten tijde van de Arabische Lente, waarin hij de categorie niet-moslims die moeten worden verketterd in extreme mate oprekt. Ook moslims die nalaten ongelovigen te verketteren, gelden in zijn visie als afvalligen. Iemand in de ban doen als ketter geldt in radicale kringen als legitimatie voor geweld.

Door het uitreizen van vele Tunesiërs naar het kalifaat kregen die ideeën voet aan de grond binnen IS. Maar de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) stelde al in 2018 dat de beweging zich heeft ontpopt tot een tegenkracht, ‘die op termijn het leiderschap van Isis kan uitdagen, net als Isis dat ooit deed met het leiderschap van al-Qaida’.

Oneindige keten

IS heeft in officiële communicatie de Hazimi’s omschreven als ‘gif’ en ‘ziekte’. De leiding meent dat de redenering over afvalligen leidt tot een oneindige keten van moslims die moeten worden verketterd. Een aantal Hazimi-aanhangers is door IS geëxecuteerd.

Maar onder invloed van de militaire nederlagen hebben Hazimi’s aan invloed gewonnen. De beweging stelt dat het verlies van het kalifaat te wijten is aan het verzaken van de plicht om afvalligen te verketteren.

De NCTV schatte het aantal Nederlandse volgelingen van al-Hazimi in 2017 op enkele tientallen. Een Nederlander die zich Abu Asim al-Magribby noemt, geldt als spil in het Telegramnetwerk van de beweging. Hij is ‘welbespraakt en theologisch onderlegd’, aldus NTA.

Terugkeerders

Het rapport, dat in een andere vorm vorig jaar al aan veiligheidsdiensten is gepresenteerd, waarschuwt dat een groot deel van de Hazimi’s ervaring heeft met geweld. Daarom moeten de autoriteiten alert zijn op uitreizigers die bij terugkeer verklaren afstand te nemen van IS. Het kan impliceren dat ze de nog extremere ideeën van de Hazimibeweging aanhangen.