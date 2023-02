Extreemrechtse tekst op Hemwegcentrale geprojecteerd: ‘Make White Babies’

Een screenshot uit het filmpje dat op Telegram verscheen. Beeld Telegram

‘RIP Dresden’ verwijst naar het bombardement op Dresden in de nacht van 13 op 14 februari 1945 door de geallieerden en waarbij tienduizenden Duitsers omkwamen. In extreemrechtse kringen wordt het bombardement als oorlogsmisdaad gezien. De politie is op de hoogte van het filmpje en doet onderzoek naar de projectie.

Vattenfall, de eigenaar van de Hemwegcentrale, zegt de echtheid van het filmpje nog te controleren, en ‘nadrukkelijk afstand te nemen van deze wanstaltige boodschap die online aan onze (uit bedrijf genomen) centrale wordt gekoppeld’. “We hebben de politie geïnformeerd hierover en zullen zelf extra controleren dat dit niet nogmaals gebeurt. Als er geprojecteerd is dan lijkt dit zo te zien vanaf de snelweg gedaan te zijn, dus vanuit een plek buiten ons terrein.”

Anne Frank Huis

Vorige week vrijdag verscheen op Telegram ook een filmpje waarin beelden werden getoond van een projectie op het Anne Frank Huis. ‘Anne Frank uitvinder van de balpen,’ werd er in de avond van maandag 6 februari op het moderne deel van het Anne Frank Huis geprojecteerd met een laser.

Die video was te zien in een Telegramkanaal genaamd The Laser Nazi Bunker. Met de projectie wordt gesuggereerd dat Anne Frank haar dagboek niet zelf geschreven heeft. De Anne Frank Stichting deed aangifte van die projectie en de Amsterdamse politie onderzoekt die zaak.

Vanuit hethele land werd verontwaardigd gereageerd op de projectie op het Anne Frank Huis. “Dit is onversneden antisemitisme en het is een aanval op Anne Franks nalatenschap, ons (inter)nationale symbool van de strijd tegen antisemitisme,” zei Halsema onder andere.

Erasmusbrug

Eerder projecteerde een extreemrechtse groep teksten op de Erasmusbrug tijdens oud en nieuw. Daar was toen op te lezen ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’. Ook werd een verwijzing naar een antisemitische site geprojecteerd, evenals de Fourteen words, een korte tekst die in neonazistische kringen een belangrijke status heeft en betekent: ‘We moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen verzekeren.’

