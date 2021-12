Extra positieve coronatests door eerdere storing, meer patiënten in ziekenhuis

Beeld ANP

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet niet hoeveel positieve tests er woensdag en donderdag zouden zijn geweest zonder storing.

Het aantal van donderdag is het hoogste aantal positieve tests in ruim een week tijd, maar het gemiddelde blijft redelijk stabiel. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 150.800 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 21.543 nieuwe gevallen per dag.

In Rotterdam kwamen er 928 coronagevallen bij en in Amsterdam 808. In Den Haag kregen 526 inwoners bericht dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Daarna volgen Utrecht (325), Nijmegen (320) en Tilburg (311). In elke gemeente was minstens één positieve test.

Dat totaal over de afgelopen week ligt zo’n 3 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de tweede dag op rij dat het aantal positieve tests op weekbasis daalt. Daarvoor was het 58 dagen achter elkaar gestegen.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de ziekenhuizen is donderdag opgelopen tot 605, het hoogste niveau sinds 23 mei. Dat zijn er achttien meer dan woensdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de ic’s in Duitsland liggen 12 mensen uit ons land.

In totaal liggen liggen er nu 2813 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 45 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 27 toe tot 2208. Toch zijn er volgens de ziekenhuisorganisatie ‘voorzichtige signalen; dat de stijging van bezetting in ziekenhuizen met covidpatiënten afneemt. Dat is voor het eerst in weken.

In de afgelopen 24 uur werden op de verpleegafdelingen 352 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de ic’s werden 58 mensen opgenomen.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met 65. Dat is evenveel als op dinsdag, en toen was dat het hoogste aantal sinds 2 maart, bijna negen maanden geleden. Onder de overleden mensen zijn drie inwoners van de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland. Amsterdam, Breda, Eindhoven, Goes, Amstelveen, Schagen, Uden, Overbetuwe, Deurne, Veendam en Laarbeek noteerden elk twee sterfgevallen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 366 meldingen dat mensen door toedoen van het coronavirus waren overleden.