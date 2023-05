Extra handhaving moet ervoor zorgen dat snackbars in de Damstraat straks écht zelf hun troep opruimen

De vogels lusten het afval op en rond de Damstraat wel, maar voor omwonenden is het allemaal minder feestelijk. Beeld ramon van flymen/ ANP

Voor meeuwen, ratten of ander ongedierte is het vele afval in de Damstraatjes, het gebied van de Damstraat en de straten eromheen, een festijn. Voor bewoners is de troep een doorn in het oog. Klachten hierover krijgt de gemeente al jaren binnen, maar het lukt maar niet om grip op het afval te krijgen. Zeker als de toerist in de zonnige maanden zijn weg naar Amsterdam weet te vinden, stapelt het zich op.

De komende zomer moet het echter gedaan zijn met deze Napolitaanse toestanden, hoopt wethouder Zita Pels (Afval en Reiniging). Ze wijst op de regel dat horecabedrijven en eetwinkels binnen een straal van 25 meter verplicht zijn om hun eigen afval op te ruimen. In de maanden juni, juli en augustus zullen extra handhavers ingezet worden om de ondernemers op deze verantwoordelijkheden te wijzen.

Wie wil een extra prullenbak?

Het gaat in eerste instantie om het gebied rondom de Damstraat (Damstraat, Oude Doelenstraat, Oude Hoogstraat en Nieuwe Hoogstraat). In deze omgeving zitten talloze horecazaken – met name snackbars, waarbij mensen hun eten vaak buiten opeten en afval achterlaten. Horecazaken die de gemeentelijke regels niet naleven, kunnen een waarschuwing of boete van 150 euro verwachten. Extra prullenbakken kunnen geplaatst worden, mocht hier vraag naar zijn.

Het gaat om een zogenoemde pilot. Na de zomer komt Pels met een evaluatie om te kijken of de extra handhaving vaste prik moet worden.

Afvalproef in de Negen Straatjes

In veel anderen buurten in het Centrum bestaan ook problemen met afval. Onder meer in de Negen Straatjes loopt een proef om stapels van vuilniszakken op straat te voorkomen: bewoners en ondernemers kunnen contact opnemen met afvalbedrijf Seenons als zij vuilniszakken willen laten verwijderen. Seenons komt dan langs met een elektrische bakfiets, waarna het afval wordt vervoerd naar verwerker AEB. Deze proef is begin mei gestart en loopt tot eind 2025.

