Extra geld voor gas, mbo gelijk en eerder recht op aanvullend: zo ziet de nieuwe basisbeurs eruit

Studenten protesteren in juni dit jaar op de Dam voor een ruimere basisbeurs. Beeld ANP

1. Hoe hoog pakt de nieuwe basisbeurs uit?

Uitwonende studenten in het hoger onderwijs ontvangen straks 274,90 euro per maand, thuiswonende studenten 110,30 euro. Voor alle uitwonende studenten (ook mbo) komt daar in het studiejaar 2023-2024 nog zo’n 165 euro per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer energie en boodschappen. Een uitwonende student ontvangt dan maandelijks in totaal bijna 440 euro. De basisbeurs in het hoger onderwijs gaat – als het voorstel wordt aangenomen door het parlement – in het studiejaar 2023-2024 niet alleen gelden voor nieuwe studenten, maar ook voor mensen die al studeren en nog recht hebben op studiefinanciering.



2. Wanneer heeft een student recht op een aanvullende beurs?

Een groot deel van de studenten kan voortaan een beroep doen op de aanvullende beurs voor extra financiële ondersteuning. Die bedraagt in het voorstel maximaal 416 euro per maand, ruim 100 euro meer dan in het oude basisbeursstelsel. De exacte hoogte is inkomensafhankelijk. De inkomensgrens – het ouderlijk inkomen om überhaupt in aanmerking te komen – is in het plan verhoogd van ruim 55.000 euro naar 70.000 euro voor hbo- en wo-studenten. Hierdoor kunnen ook studenten met ouders met een middeninkomen in de toekomst een aanvullende beurs krijgen. Deze wordt omgezet in een gift als een student binnen tien jaar een diploma haalt.



3. Wat doet het kabinet voor (ex-)studenten die (deels) onder het leenstelsel vielen?

Het kabinet maakt naar eigen zeggen ‘een gebaar’ richting leenstelselstudenten die één of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd, alhoewel er bij wordt vermeld dat deze tegemoetkoming bij een beleidswijziging ongebruikelijk is. Voor het gebaar is incidenteel 1 miljard euro beschikbaar: voor een studieperiode van vier jaar gaat het om ongeveer 1400 euro per student. Daarbovenop worden de afgegeven studievouchers vrij besteedbaar. Zo’n 375.000 studenten ontvangen een extra bedrag van circa 1835 euro in mindering op hun studieschuld of ze krijgen dit bedrag uitbetaald als ze geen studieschuld (meer) hebben.



4. Krijgen mbo’ers vanaf aankomend studiejaar dezelfde rechten als andere studenten?

Sowieso trekt onderwijsminister Dijkgraaf de terugbetaalregimes voor studieleningen gelijk. Deze zijn nu nog verschillend voor het mbo en hoger onderwijs, met verschillende aflosperiodes (respectievelijk 15 en 35 jaar) en verschillende berekeningen van de rente. Nieuwe mbo-studenten die beginnen met studeren in studiejaar 2023-2024 krijgen dezelfde voorwaarden als studenten op het hbo en de universiteit. Mbo’ers die op dat moment al studeren – bijvoorbeeld aan hun tweede jaar beginnen – mogen kiezen tussen het oude en het nieuwe stelsel.



5. Hoe luidt de kritiek op het voorstel dat er nu ligt?

Volgens studentenorganisatie ISO is een basisbeurs altijd bedoeld geweest om de studiekosten te dekken en – in het geval van uitwonende studenten – ook een gedeelte van de huur te betalen. “We zien nu dat deze bedragen niet toereikend zijn, waardoor studenten alsnog gedwongen worden veel bij te lenen. Voor een thuiswonende student is deze basisbeurs niet eens genoeg voor betaling van het collegegeld, laat staan overige studiekosten. De uitwonende beurs zou wat ons betreft alle studiekosten en een deel van de huur moeten dekken.” Ook volgens LSVb en FNV Young & United lost de stelselwijziging de financiële problemen van studenten niet op. Zij vinden dat er een hogere tegemoetkoming moet komen voor studenten die (deels) onder het leenstelsel vielen.