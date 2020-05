Extra geld in subsidiepot waarmee leerlingen laptop of tablet kunnen krijgen

Beeld ANP

De duizenden leerlingen dreigden achter het net te vissen. De subsidiepot, waar Slob eerder al 2,5 miljoen euro in stortte, bleek leeg. Met het eerste bedrag werden al 6800 kinderen aan een computer geholpen, maar basis- en middelbare scholen hadden voor nog eens 10.000 kinderen aanvragen ingediend.



Met de nieuwe kapitaalinjectie kunnen alle bestaande aanvragen voor een device worden ingewilligd, denkt Slob. Met een laptop of tablet kunnen de kinderen op afstand onderwijs krijgen, nu de scholen door de uitbraak van het coronavirus zijn gesloten.

Thuisonderwijs

“Het is belangrijk dat alle leerlingen goed onderwijs op afstand kunnen volgen,” benadrukt minister Slob. “Ook nu basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs op 11 mei weer deels opengaan, blijft dat aan de orde.” Leerlingen gaan na de meivakantie weer deels naar school, maar zullen naast het klassikaal onderwijs ook thuisonderwijs blijven volgen.

Sivon, een stichting die ict-middelen voor scholen regelt, kreeg de afgelopen weken veel meer aanvragen van scholen binnen dan het aan laptops en tablets had ingekocht. Ook andere manieren om kinderen van zo’n digitaal leermiddel te voorzien – via gebruikte laptops of tablets die bedrijven ter beschikking stelden – losten het tekort niet op.

‘Los dit op’

In de Tweede Kamer noemde regeringspartij D66 dat ‘onaanvaardbaar’. ‘Los dit op, Arie Slob,’ twitterde Kamerlid Paul van Meenen. Ook GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld noemde het ‘funest voor de kansengelijkheid’ dat niet ieder kind een laptop of tablet heeft.

SP-Kamerlid Peter Kwint noemde de apparaten ‘essentieel’ om kinderen op afstand onderwijs te laten volgen. “De diepe zakken waar Wopke Hoekstra het over had, zijn nu hard nodig.” De minister van Financiën zei eerder over de economische maatregelen die het kabinet treft bij Jinek dat de regering ‘diepe zakken’ heeft.

Eigen bijdrage

Maar de 3,8 miljoen euro komen niet van Hoekstra. Het geld is gevonden ‘binnen de onderwijsbegroting,’ laat een woordvoerder van Slob weten. Voor schoolbesturen zijn de leermiddelen niet helemaal gratis; zij moeten een eigen bijdrage van 25 procent betalen.

De pot is leeg...Onaanvaardbaar! Er zijn dus nog steeds kwetsbare kinderen die verstoken blijven van onderwijs. Los dit op ⁦@arieslob⁩ !



