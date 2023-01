Extinction Rebellion wil 11 maart weer A12 bij Den Haag blokkeren

De demonstratie op de Utrechtsebaan in Den Haag, afgelopen zaterdag. Beeld ANP

Volgens Extinction Rebellion (XR) heeft de organisatie laten zien dat ze in staat is dergelijke blokkades ‘veilig en verantwoord’ te laten verlopen. ‘De geweldloze demonstraties worden nauwgezet voorbereid door een mengeling van ervaren en nieuwe actievoerders die intensief samenwerken. Hierbij staan veiligheid en geweldloosheid voorop. Ook volgen mensen die meedoen een actietraining ter voorbereiding,’ schrijft XR in een persbericht.

Klimaatactivisten blokkeerden al vijf keer eerder de A12 bij Den Haag om aandacht te vragen voor de ‘miljarden euro’s’ subsidie die de fossiele industrie krijgt. 11 maart zou XR eigenlijk naar de Afsluitdijk gaan voor een ‘fietsblokkade’, maar ze kiezen er nu voor weer naar de A12 te gaan ‘vanwege het enorme momentum’.

Afgelopen zaterdag blokkeerden honderden klimaatactivisten urenlang de Utrechtsebaan bij Den Haag. 768 activisten werden daarop opgepakt. Het was hen verboden door burgemeester Jan van Zanen om daar te demonstreren, maar desondanks kwamen er toch ruim duizend actievoerders. Ook kwamen er enkele duizenden mensen naar de snelweg om een ‘solidariteidsdemonstratie’ te houden. Nadat de politie hen had opgeroepen het gebied te verlaten, werden zij een voor een weggevoerd.

‘Geen vrijbrief’

In de aanloop naar de demonstratie werden al zes klimaatactivisten van XR gearresteerd. Het OM verdenkt ze ervan ‘te hebben opgeroepen tot een gevaarlijke en ontwrichtende blokkade van de Utrechtsebaan in Den Haag’ en schreef in een persbericht dat ‘een demonstratie geen vrijbrief is voor het plegen van strafbare feiten’. De drie mannen en drie vrouwen – onder wie Jelle de Graaf, die zich eerder bij talkshow Beau vastlijmde aan tafel – mogen de komende 90 dagen niet op de Utrechtsebaan komen.

Van de 768 aangehouden demonstranten zaten er zondag nog twee vast, omdat zij niet hun identiteit wilden delen met de politie. Maandagochtend zijn zij alsnog vrijgelaten, nadat ze hun identiteit hadden onthuld aan de politie.

Amnesty International liet weten kritisch te zijn op het optreden van de politie zaterdag. Volgens de mensenrechtenorganisatie kreeg niet iedereen de ruimte die hoort bij demonstraties.

