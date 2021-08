Extinction Rebellion voert actie tijdens GP Zandvoort

Circuit Zandvoort naast Natura-2000 duingebied Kennemerland-Zuid Beeld ANP

Onder het motto ‘geen gelul, nu naar nul’ zullen de actievoerders een ‘Formule 0’-race fietsen door Zandvoort. Daarmee protesteert de actiegroep tegen de excessieve uitstoot van broeikasgassen en de schade aan duinflora en -fauna die het circuit en evenement veroorzaken.

“De Formule 0 draait om nul uitstoot, maar ook om het behoud van het duingebied en nul impact op de natuur. Bij de Formule 0 is de ‘grote prijs’ dan ook niet voor een zakenprins, maar voor de duindieren en een veilige toekomst,” meldt Extinction Rebellion. De organisatie roept deelnemers op om voor de gelegenheid verkleed te gaan als duindier en een ‘Formule 0’-vlag mee te nemen.

Vriendjespolitiek

Volgens de actievoerders is de Grand Prix in Zandvoort ‘het toonbeeld van de onnodige uitstoot, natuurverstoring en de vriendjespolitiek die onze toekomst bedreigen. Toch maakt de overheid uitzondering op uitzondering voor dit fossiele feestje. De halve NS charteren, gevechtsvliegtuigen, massaal kamperen, stikstofoverschrijdingen en vertrapte dieren – bij de Formule 1 kan het allemaal.’

Extinction Rebellion stelt dat het geen optie meer is om klimaatacties uit te stellen. “Daarom hebben dit soort fossiele feestjes geen plek meer in onze maatschappij,” aldus Chris Julien, één van de organisatoren van Formule 0. “Er is een cultuuromslag nodig, waar winnen betekent dat je nul uitstoot hebt, de natuur respecteert en prinsen dezelfde verantwoordelijkheden hebben als wij allemaal.” Het is nog niet bekend hoeveel mensen zondag mee zullen doen aan de fietsactie.

Extinction Rebellion is niet de enige milieuclub die in opstand komt tegen de race. De rechtbank in Haarlem doet dinsdagmiddag schriftelijk uitspraak in het kort geding van milieuorganisatie MOB. Die vindt dat de verstrekte vergunning voor het evenement te veel milieubelasting toelaat en eist dat de provincie de vergunning schorst.