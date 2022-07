Extinction Rebellion voert actie bij kantoren ING: ‘Oranje leeuw heeft olie aan z’n klauwen’

Beeld Marc Driessen

Drie demonstranten van de milieuorganisatie hadden zich vastgeketend aan een paal bij de balie, een rol koekjes en een flesje water bij de hand. Na een uur werden ze door de politie gearresteerd wegens huisvredebreuk.

Extinction Rebellion demonstreerde in het hele land tegen het beleid van ING. Volgens de activisten steekt de bank jaarlijks 8,5 miljard euro in olie, gas en kolen. Daarmee zou het de grootste financier zijn van fossiele brandstof in Nederland.

In Amsterdam waren drie vestigingen doelwit: die aan het Rokin, het Buikslotermeerplein en het Osdorpplein. De acties verliepen rustig, aldus een woordvoerder. Het was volgens haar dan ook niet de bedoeling de klanten van ING in de weg te lopen. Op het Rokin vond men de liedjes die werden gezongen echter hinderlijk genoeg om de politie te bellen. Bezoekers werden onthaald met de woorden: ‘Welkom bij de meest vervuilende bank van Nederland’. Ook werd er hard op fluitjes geblazen.

Extinction Rebellion heeft dit jaar al vaker actie gevoerd tegen het fossiele beleid van ING, met name bij het hoofdkantoor in Zuidoost. “ING wil niet luisteren,” zegt een woordvoerder. “Klanten moeten nu ook maar eens weten wat hun vertrouwde bank doet met hun geld. Die oranje leeuw heeft olie aan z’n klauwen.”

