Extinction Rebellion verstoort optreden Concertgebouw

Drie klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben woensdagavond rond half negen een concert in het Concertgebouw in Amsterdam onderbroken. Tijdens een uitvoering van Verdi’s Requiem klom een van hen op een stoel om in een speech aandacht te vragen voor de klimaat- en ecologische crisis.

De activisten willen dat Nederland stopt met het subsidiëren van de fossiele industrie en zo snel mogelijk klimaatneutraal wordt. Na de onderbreking van het concert zijn de actievoerders ‘door het publiek met geweld de zaal uit gewerkt’, schrijft de actiegroep in een verklaring.

Alles op alles zetten

“Sorry, dit is een noodgeval. We zitten middenin een klimaatcrisis,” zegt de activist terwijl hij op zijn stoel klimt als de muzikanten stilhouden. Meteen daarna al worden zijn woorden hard overstemd door luid boegeroep, zo is te zien op een livestream die Extinction Rebellion op sociale media deelde.

“Ga zitten,” roept een man tegen hem. Als hij na een paar seconden van zijn stoel wordt getrokken, klinkt luid applaus. ‘De reactie van deze zaal op de actie is tekenend voor de omgang van de Nederlandse elite met de klimaatcrisis,’ schrijft de actiegroep verder. ‘Op dit moment sterven er al mensen aan de gevolgen van deze crisis. Maar zoals het orkest op de Titanic bleef spelen – ook toen het schip al lang aan het zinken was – gaan we in Nederland door met ons leven alsof er niks aan de hand is.’

Met de actie eist Extinction Rebellion dat de Nederlandse overheid alles op alles zet om in 2025 klimaatneutraal te worden. Volgens wetenschappers is dit het jaar dat Nederland – gebaseerd op haar inwoneraantal – klimaatneutraal moet zijn om een 66 procent kans te hebben de verhitting van de planeet te beperken tot 1,5 graad.

Actie-reeks

De verstoring in het Concertgebouw is de nieuwste in de reeks acties van de afgelopen weken door klimaatactivisten in Europa. Eerder deze maand haalden de activisten nog het nieuws door het besmeuren van een wereldberoemd schilderij van Van Gogh met tomatensoep.

In Nederland lijmde klimaatactivist Jelle de Graaf zich vorige week dinsdag in de live-uitzending van het programma Jinek op tafel vast en kregen twee activisten woensdag een celstraf opgelegd van twee maanden omdat zij zich hadden vastgelijmd aan Het meisje met de parel in het Mauritshuis. Met de vele acties trekken klimaatactivisten veel aandacht, in het publieke debat zijn de meningen verdeeld.

Het Concertgebouw was nog niet bereikbaar voor commentaar op het voorval.

