Exportwaarde Nederlandse dancemuziek blijft groeien

Afrojack. Beeld ANP Kippa

De totale exportwaarde van de Nederlandse popmuziek was in 2018 ruim 216,5 miljoen euro, tegenover 201 miljoen euro in 2017. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Perfect & More dat sinds 2004 in opdracht van Buma Cultuur de exportwaarde van Nederlandse popmuziek in kaart brengt.

Van de Nederlandse artiesten boekten dj’s in 2018 de meeste shows over de grens. Afrojack had met 135 optredens in het buitenland de drukste agenda, gevolgd door Tiësto met 126 concerten en Don Diablo met 118 internationale boekingen. In 2018 werden bijna 15.000 optredens verzorgd door de 1319 artiesten die zijn onderzocht. De eerste 21 plekken op de lijst met artiesten met de meeste optredens in het buitenland worden gevuld door dj’s.

De jaren 90-groep Vengaboys deed dat jaar ook goede zaken. De band trad 82 keer op over de grens en staat daarmee op een 24e plaats. Ook Jebroer legde veel kilometers af. De rapper stond in 2018 op 79 internationale podia. André Rieu haalt met 76 concerten net de top 30 en was in 2018 in het genre populair-klassiek de meest geboekte naam in het buitenland. In het segment pop-rock-metal deden onder anderen My Baby, DeWolff en Within Temptation het goed.

Het meeste geld verdienen Nederlandse acts ook met optredens. Bijna 174 miljoen euro komt op deze manier binnen, 29,5 miljoen wordt vergaard via rechten en 13,1 miljoen met opnamen. Volgens het onderzoek waren er 963 Nederlandse acts in 2018 in 82 verschillende landen actief buiten Nederland.