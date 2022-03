Export redde economie in coronatijd, maar lijdt nu onder de oorlog

Bloemen en planten in de veilinghal van Royal FloraHolland. Vooral producenten en exporteurs van snijbloemen, medicijnen en trucks krijgen nu klappen. Beeld ANP

In coronatijd hield de uitvoer van Nederlandse spullen en diensten naar andere landen onze economie mede draaiende. Maar dat is, door de oorlog in Oekraïne als een blad aan een boom omgeslagen.

“We verwachten dat de handel met andere landen dit jaar amper bijdraagt aan verdere economische groei en er volgend jaar zelfs iets van afsnoept,” aldus econoom Nic Vrieselaar van Rabobank. “Door de oorlog zijn ook de economische vooruitzichten voor de rest van Europa verslechterd.” Zestig procent van de Nederlandse export vindt binnen Europa plaats.

Ruwe olie en aardgas

Rusland en Oekraïne mogen dan niet onze belangrijkste handelspartners zijn, hun onderlinge conflict zal volgens de bank gevolgen hebben voor de totale export. Nederland is na onder meer China en de VS de zesde handelspartner van Rusland.

Ons land haalde volgens het CBS vorig jaar voor 18,4 miljard euro ruwe olie en aardgas uit Rusland. Daarnaast komen vooral nikkel en koper uit het land, die onder meer worden gebruikt voor de productie van accu’s voor elektrische voertuigen.

In 2021 werd door circa 3000 Nederlandse bedrijven voor 4,1 miljard euro spullen die in Nederland werden gemaakt, naar Rusland geëxporteerd. Vooral producenten van medicijnen, trucks en snijbloemen krijgen nu klappen. Daarnaast werd voor nog eens 2 miljard aan spullen die elders zijn gemaakt doorvervoerd. De export naar Rusland is sinds 2014, na de eerste sancties vanwege de annexatie van de Krim, al flink geslonken.

Zonnebloemolie

De handel met Oekraïne is volgens het CBS met een waarde van 2 miljard euro veel kleiner, maar voor sommige producten net zo cruciaal als de handel met Rusland. Zo is het land de belangrijkste leverancier van voedermaïs aan Nederland. Dat wordt in de veeteelt gebruikt om varkens en kippen te voeren.

De stilgevallen import van Oekraïens graan levert nu al hogere broodprijzen op. Ook voert het land veel zonnebloemolie en oliezaden uit die in ons land worden gebruikt in de voedingsindustrie. Oekraïne importeerde vorig jaar voor 1,2 miljard uit Nederland, vooral mobiele telefoons, medicijnen, bloemen en cacao.

“We gaan ervan uit dat de handel met Rusland dit jaar sterk terugvalt,” aldus econoom Nic Vrieselaar van Rabobank. “En dat prijzen van graan, kunstmest, metalen, olie en gas sterk zullen stijgen. Het zal zeker enkele kwartalen duren voordat die dan weer zullen dalen.”

Rabobank, tot nu positief over de economische groei, voorspelt dat de Nederlandse economie eind dit jaar slechts 0,7 procent groter zal zijn dan eind 2021. Dat komt vooral door de sterk gestegen prijzen van gas en benzine, waardoor de inflatie volgens de bank in 2022 op 5,5 procent uitkomt.

Echte tekorten

“Door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland lopen prijzen voor Nederlandse consumenten en producenten verder op. Onzekerheid over het verloop van de oorlog vergroot de kans dat burgers en bedrijven de hand op de knip houden.”

Als het door wederzijdse sancties tot echte tekorten komt, bijvoorbeeld aan gas, zal dat volgens Rabobank een nog aanzienlijk grotere impact hebben op onze economie.