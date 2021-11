Explosieve toename schurftgevallen: ‘Dit gaat echt verkeerd’

De mijt die gangetjes in de huid graaft. Beeld Getty

Nu komt schurft nog vooral voor onder jongeren zoals studenten, stelt hoogleraar klinische microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc in Nijmegen. “Maar als er niet een systematische aanpak tegen komt, gaat het echt verkeerd en zullen de aantallen alleen maar oplopen.”

Volgens onderzoeksinstituut Nivel, dat de meldingen van huisartsen over schurft bijhoudt, meldden in 2014 nog maar 4 op de 100.000 mensen zich met de aandoening bij de huisarts. Nu zijn dat er 14 en de aantallen lopen enorm op.

Ter vergelijking: afgelopen week meldden zich 23 op de 100.000 mensen zich met griep. De meeste gevallen van schurft komen voor in Groningen en Drenthe, maar ook in het zuiden van Gelderland, het noordoosten van Brabant en het noorden van Limburg zijn er momenteel meer mensen met schurft dan gemiddeld.

Mijt graaf gangetjes

Schurft, ook scabiës genoemd, wordt veroorzaakt door de schurftmijt, een klein beestje dat met het blote oog niet te zien is maar gangetjes graaft in de huid en daar eitjes legt. Een van de belangrijkste klachten bij scabiës is jeuk door een allergische reactie op de mijt. Dit leidt tot toenemende jeuk, soms over het hele lichaam, en er kunnen blaasjes en rode bultjes ontstaan, bijvoorbeeld tussen de vingers en op polsen en voeten.

Bij dicht lichamelijk contact kan besmetting plaatsvinden. Maar de beestjes kunnen ook ‘overspringen’ door bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van bed, kleding, verkleedkleren en knuffelbeesten.

“Probleem bij studenten is vaak dat ze nog geen huisarts hebben of nog de huisarts van hun ouders, terwijl ze allang in een andere stad wonen,” zegt Wertheim. Daardoor is het moeilijk om goed zicht te houden op waar de schurft precies voorkomt en gaan studenten vaak niet naar de huisarts. Het betekent mogelijk ook dat er veel meer mensen met schurft zijn dan door het Nivel wordt gezien.

Verspreidt zich makkelijk

Omdat schurft vaak gefragmenteerd wordt aangepakt door verschillende huisartsen, of zelfs zonder, blijven mensen vaak verstoken van de juiste informatie over wat ze moeten doen, waardoor de aandoening zich dus makkelijk blijft verspreiden.

“Wat nodig is, is goede voorlichting. Bijvoorbeeld bij eerstejaars studenten, over hoe je het herkent, hoe je voorkomt dat je schurft krijgt en wat je er tegen kunt doen als het hebt. Vooral in studentenhuizen is goede begeleiding nodig.”

Schurft is goed te behandelen met een speciale crème en met het medicijn ivermectine: de crème is bij de gewone drogist verkrijgbaar, maar is bij de huidige aantallen besmettingen geregeld uitverkocht. Ook mensen die in nauw contact zijn geweest met iemand met schurft, doen er goed preventief te smeren of na advies van GGD of huisarts medicijnen te slikken. “Er moet goede voorlichting over komen, want de aantallen mensen met schurft zijn nu echt veel te hoog.”