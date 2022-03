Explosief afgegaan bij flitsbezorger Flink in Nieuw-West

Beeld Joris van Gennip

Het incident gebeurde woensdag iets na 18.00 uur. Een man liet het explosief, vermoedelijk een molotovcocktail, achter bij de ingang van het pand en ging ervandoor. Even later volgde de ontploffing.

Een woordvoerder van Flink bevestigt dat de explosie daar voor de deur plaatsvond. “We zijn heel blij en opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen. Dit had een stuk erger kunnen aflopen.”

Het bedrijf tast in het duister over de reden van de ontploffing. “We hebben geen enkel signaal dat wijst op een verband tussen de explosie en Flink. Daardoor denken we ook niet dat dit nog een keer zal gebeuren.”

Groot risico

Volgens de eigenaar van restaurant Leziz, tegenover de flitsbezorger, was de explosie ‘niet normaal hard’. “Het leek op een bommetje dat bij oud en nieuw gebruikt wordt, maar dan heel hard. Ik stond binnen in de keuken en schrok er nog van.”

Ook de restauranteigenaar heeft geen idee waarom iemand een explosie zou veroorzaken bij het bedrijf. “We zijn het een beetje gewend hier, we hebben vaker explosies meegemaakt in de straat. Ik voel me er niet onveilig door.”

Volgens de politie nam de dader wel een groot risico door het explosief rond 18.00 uur te plaatsen, aangezien er meerdere mensen in de buurt waren. De recherche zoekt getuigen, onder wie specifiek een persoon die het incident gefilmd zou hebben.