Explosie Liverpool ‘terreurdaad’, dreigingsniveau opgeschaald naar ernstig

Een politiebus staat geparkeerd voor een huis dat door de politie in Liverpool doorzocht wordt. Beeld Getty Images

De wijziging volgt na twee incidenten binnen een maand, aldus minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken. Halverwege oktober werd parlementariër David Amess vermoord. De politie beschouwt deze moord en de explosie als terrorisme.

“Hoewel het motief voor dit incident nog niet duidelijk is, spreken we, gegeven de omstandigheden, van een terreurdaad. De terreurpolitie zet het onderzoek voort,” zei adjunct-hoofdcommissaris Russ Jackson.

De politie heeft bekendgemaakt dat de passagier op ongeveer 10 minuten rijden vanaf het ziekenhuis werd opgepikt door een taxi. Het is niet bekend waarom hij naar het ziekenhuis wilde gaan en waardoor het zelfgemaakte explosief afging.

Dit gebeurde een paar minuten voor aanvang van de Remembrance Day-dienst, de Britse dodenherdenking waarbij slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog worden herdacht. De mannelijke passagier stierf en de bestuurder raakte gewond. De politie zegt dat de identiteit van de passagier bekend is, maar niet vrijgegeven kan worden.

Auto op slot gedaan

De chauffeur, die twijfels had over de intenties van zijn passagier, sprong volgens Britse media, toen hij stilstond bij het ziekenhuis, uit zijn auto en deed deze op slot vlak voordat de man een bom liet afgaan en daarmee zichzelf en de taxi opblies.

Het ziekenhuis ligt vlak bij de Liverpool Cathedral, waar de dodenherdenkingsdienst plaatsvond. Daar waren volgens media in Liverpool zo’n 2000 mensen aanwezig. “We zijn ons er natuurlijk van bewust dat er herdenkingsevenementen plaatsvonden in de buurt van het ziekenhuis, en dat de ontploffing kort voor 11.00 uur ’s ochtends plaatsvond,” zei Jackson. Hij gaf aan dat nog onderzocht wordt of er een verband is tussen deze zaken.

Heldhaftige inspanningen

Zondag zijn drie mannen (29, 26 en 21 jaar oud) opgepakt in verband met de explosie. Zij worden door de antiterreureenheid van de politie ondervraagd. De politie liet weten dat maandag een vierde man van 20 jaar is gearresteerd. Het is niet duidelijk of en op welke manier zij betrokken zijn geweest bij de explosie. Bij zoekacties op verschillende locaties zijn volgens de politie ‘belangrijke voorwerpen’ gevonden.

De burgemeester van Liverpool, Joanne Anderson, looft de chauffeur voor zijn ‘heldhaftige inspanningen’. Daarmee is ‘iets voorkomen dat een absoluut verschrikkelijke ramp in het ziekenhuis had kunnen zijn’, aldus Anderson in een radioprogramma van BBC.

De Britse premier Boris Johnson zei dat hij vanwege het lopende onderzoek weinig kon zeggen, maar vertelde ook dat het erop leek dat chauffeur ‘ongelooflijk veel moed’ had getoond.

Bekijk hier de beelden van de explosie