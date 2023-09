Explosie blaast deur woning Amsterdam-Noord eruit

Beeld Joris van Gennip

Er is nog niemand aangehouden. Forensische onderzoekers van de politie doen onderzoek naar de toedracht en ook het Team Explosieven Veiligheid is ter plaatse.

Eerder deze week sloeg een ontploffing een groot gat in een voordeur van een woning op het Steigereiland in de Amsterdamse wijk IJburg. De stad kampt, net als andere plaatsen in Nederland, met een golf van explosies.

