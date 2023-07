Explosie bij wooncomplex Amsterdam Zuidoost

De politie is zaterdagochtend een onderzoek gestart na wederom een explosie in Amsterdam. Even na half zes vond er een explosie plaats bij een portiek aan de Charlotte Brontéstraat. Beeld Michel van Bergen

Buurtbewoners hoorden rond 05.40 uur een harde knal en zagen zwarte rook uit het portiek komen. Door de explosie is een deur uit het portiek geblazen en een raam vernield.

De politie heeft in de omgeving naar verdachten gezocht, maar heeft vooralsnog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen of camerabeelden. Rond half negen heeft de politie het gebied vrijgegeven.

Toename explosies

Explosies komen de laatste tijd vaker voor in Amsterdam: zo waren er vorig jaar 127 incidenten. In de eerste helft van 2023 kwam het aantal explosies uit op 91, waarmee de angst bestaat dat er dit jaar meer explosies zullen zijn dan in 2022.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: